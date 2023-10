By

Dem NASA säin zukünftege Nancy Grace Roman Weltraumteleskop ass agestallt fir onendlech Vue op de Kär vun der Mëllechstrooss Galaxis ze bidden. Geplangt fir de Start am Joer 2027 ze starten, wäert dës Missioun d'Technik vu Mikrolensing benotzen fir Honnerte vu Millioune Stären ze observéieren, wat potenziell zu banebriechend Entdeckungen an der Zäitdomain Astronomie féiert.

Ersetzen Zitater: D'Missioun zielt fir d'Stäre fir erzielte Flickeren ze iwwerwaachen, wat d'Präsenz vu Planéiten, fernen Stären, äisegem Objeten am Rand vum Sonnesystem uginn, souwéi isoléiert schwaarz Lächer an aner kosmesch Phänomener. Duerch seng Observatioune gëtt de Réimesche Weltraumteleskop erwaart en neie Rekord ze setzen fir de wäitste bekannten Exoplanéit z'identifizéieren, en Abléck an eng aner galaktesch Noperschaft z'entdecken, déi Heem fir onbekannte Welte kéint sinn.

D'Zäit-Domain Astronomie konzentréiert sech op d'Studie wéi d'Universum sech mat der Zäit entwéckelt, an dem Roman seng laangfristeg Himmel Iwwerwaachung wäert vill zu dësem Beräich bäidroen. Den Teleskop wäert sech un engem Netzwierk vun Observatoiren uechter d'Welt verbannen, kollektiv Ännerungen am Kosmos erfaassen an analyséieren. D'Galactic Bulge Time-Domain Survey, duerchgefouert vum Roman, wäert speziell d'Mëllechstrooss entdecken, andeems se seng Infraroutfäegkeet benotzt fir Stëbswolleken duerchzeféieren, déi d'Vue vun der Zentralregioun vun der Galaxis blockéieren.

De Réimesche Weltraumteleskop gëtt mat engem neien Infraroutfilter ausgestatt, deen den Observatoire et erméiglecht, méi Wellelängten vum Liicht z'entdecken. Dës Verbesserung erweidert den Ëmfang vun de kosmesche Froen, déi den Teleskop adresséiere kann, aus dem Rand vun eisem Sonnesystem bis an déi wäitsten Ecker vum Universum.

Eng vun de Schlësseltechniken, déi vum Réimesche Weltraumteleskop beschäftegt ginn, ass d'Mikrolensung. Dëst geschitt wann en Objet perfekt mat engem Hannergrondstär ausgeriicht ass, wouduerch d'Liicht vum Stär ëm den Objet béit. Dës Mikrolensing-Evenementer kreéieren temporär Spikes an der Hellegkeet vum Stär, wat d'Präsenz vun engem intervenéierende Objet uginn. Duerch d'Iwwerwaachung vun esou Eventer am Zentrum vun der Mëllechstrooss kënnen d'Astronomen onsiichtbar Objete wéi Planéiten identifizéieren, och wa se se net direkt kënnen observéieren.

De Ëmfroplang enthält Biller all 15 Minutte fir ongeféier zwee Méint ze maachen, de Prozess sechs Mol iwwer dem Teleskop seng fënnef Joer primär Missioun ze widderhuelen. Dës extensiv Observatiounskampagne gëtt erwaart fir nei Planéiten a gréisstendeels onbekannten Territoire an eiser Galaxis z'entdecken.

Mat senger duerchbriechlecher Technologie an enger ëmfaassender Ëmfrostrategie ass de Réimesche Weltraumteleskop bereet fir eist Verständnis vun der Mëllechstrooss ze revolutionéieren an eist Wëssen iwwer den Universum wesentlech weiderzebréngen.

FAQ

1. Wat ass Mikrolensung?

Mikrolensing ass e Phänomen dat geschitt wann en Objet, wéi e Stär oder e Planéit, an d'Ausrichtung mat engem Hannergrondstär kënnt, wouduerch d'Liicht vum Hannergrondstär sech ëm den intervenéierten Objet béit. Dëst entsteet eng temporär Hellegkeet vum Hannergrond vum Stäreliicht, wat d'Präsenz vum intervenéierende Objet ugeet.

2. Wéi wäert de Réimesche Weltraumteleskop Mikrolensung benotzen?

De Réimesche Weltraumteleskop wäert Mikrolensung benotzen fir den Zentrum vun der Mëllechstrooss Galaxis ze observéieren. Duerch d'Iwwerwaachung vun den Hellegkeetsschwankungen vun den Hannergrondstäre kann den Teleskop d'Präsenz vun onsiichtenen Objeten, wéi Planéiten a schwaarze Lächer am Kär vun der Galaxis, erkennen.

3. Wat ass Zäit-Domain Astronomie?

Time-Domain Astronomie ass eng Branche vun der Astronomie déi sech op d'Studie konzentréiert wéi Himmelsobjekter a Phänomener sech mat der Zäit änneren. Duerch d'Observatioun an d'Analyse vun dësen Ännerungen kënnen d'Wëssenschaftler Abléck an d'Prozesser an d'Dynamik vum Universum kréien.

4. Wat ass d'Galactic Bulge Time-Domain Survey?

D'Galactic Bulge Time-Domain Survey ass eng spezifesch Observatiounskampagne vum réimesche Weltraumteleskop. Et soll den Zentrum vun der Mëllechstrooss Galaxis studéieren mat der Infraroutvisioun vum Teleskop, wat d'Wëssenschaftler erlaabt duerch Stëbswolleken ze gesinn, déi dacks d'Vue vun dëser Regioun verstoppen. Dës Ëmfro wäert wäertvoll Daten iwwer d'Dynamik an d'Charakteristike vun der Zentralregioun vun der Galaxis ubidden.

5. Wéini ass de Start vum Réimesche Weltraumteleskop?

De Start vum réimesche Weltraumteleskop ass geplangt fir 2027. Nom Ofbau fänkt den Teleskop seng fënnef Joer primär Missioun un, während där en eist Verständnis vun der Mëllechstrooss revolutionéiert a bedeitend Bäiträg zum Gebitt vun der Astronomie wäert maachen.