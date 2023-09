Nei Studie weist potenziell Léisung fir Mikrobeinfestatioun op der International Space Station

By

Eng rezent Etude op der International Space Station (ISS) huet eng potenziell Léisung fir de lafende Problem vun der mikrobieller Infestatioun opgedeckt. Mikroben, déi vun Astronauten a Fracht op d'ISS gedroe ginn, kënnen hibernéierend Burrows bilden, bekannt als Biofilm. Dës Biofilmer stellen eng Bedrohung fir d'Gesondheet vun Astronauten a kënnen Ausrüstung op der Gare beschiedegen. Wéi och ëmmer, eng Behandlung mat engem Silizium-baséierte Schmierstoff huet villverspriechend Resultater gewisen fir d'Bildung vu Biofilm ze vermeiden.

Biofilme si komplexe Matrixen vun Zellen, déi vu Mikroben produzéiert ginn, a si kënnen op verschiddene Flächen vun der ISS fonnt ginn, dorënner Raumfaart a Waassersystemer. Wärend e puer Mikroben harmlos oder souguer profitabel sinn, kënnen schiedlech de Verteidegungssystem vum Kierper evitéieren an Tissueschued verursaachen. Dës schiedlech Mikroben si geschützt duerch d'Biofilmer déi se kreéieren, wat hinnen erlaabt dormant ze bleiwen an d'Erkennung z'evitéieren.

D'Silicon-baséiert Schmierstoffbehandlung gouf fir d'éischt op der Äerd getest a bewisen effektiv fir d'Bildung vu Biofilm ze vermeiden. Am ISS Experiment hunn Astronauten Uewerflächmaterial mat dem Schmierstoff behandelt an se un eng Bakterie genannt Pseudomonas aeruginosa ausgesat. No dräi Deeg Inkubatioun op der Gare hunn Tester gewisen datt d'Schmierstoff verhënnert huet datt d'Bakterien sech op d'Uewerfläch sammelen.

Dës Entdeckung ass besonnesch wichteg fir laangfristeg Weltraummissiounen op de Mound a Mars, wou Ersatzdeeler kréien oder d'Crew op d'Äerd prompt zréckkommen ass net méiglech. Léisungen ze fannen fir mikrobiell Infestatioun ze reduzéieren ass entscheedend fir d'Gesondheet vun Astronauten z'erhalen an d'Funktionalitéit vun Ausrüstung ze garantéieren.

Nieft sengen Uwendungen am Weltraum, kann dës Fuerschung och Implikatioune hunn fir medizinesch Geräter propper ze halen a Mikrobe-ugedriwwen Korrosioun an Industrien wéi Ueleg- a Gasproduktioun ze reduzéieren. D'Préventioun vu Biofilmbildung kann hëllefen d'Risike vum Ausrüstungsfehler a geféierlechen Uelegausfall ze reduzéieren.

Dës Etude gouf am Journal npj Microgravity de 16. August 2021 publizéiert.

Quellen:

- Definitioun vu Biofilmen: "E Biofilm ass eng Schicht vu Mikroorganismen, dorënner Bakterien, déi sech un eng Uewerfläch befestegt a produzéiert eng Schutzmatrix genannt extrazellulär Polymer Substanz (EPS)." (Quelle: Study.com)

- Definitioun vu Mikroben: "Mikroben si Mikroorganismen, wéi Bakterien, Viren, Pilze a Protozoen, déi ze kleng sinn fir mat bloussem A ze gesinn." (Quelle: News-Medical.net)