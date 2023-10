Wéi sécher d'annulär Sonnendäischtert ze gesinn a genéisst

By

De 14. Oktober wäert Vancouver dee beschten Aussichtspunkt hunn fir déi annular Sonnendäischtert a Kanada ze gesinn. D'Wiederprevisioune weisen awer e stiermescht Muster, wat den Himmelsobservateur d'Siicht kéint behënneren. D'Eclips gëtt erwaart an Deeler vun den USA, Mexiko a Länner a Süd- a Mëttelamerika ze gesinn.

Wärend enger annularer Sonnendäischtert steet de Mound um wäitste Punkt vun der Äerd, sou datt e méi kleng ass wéi d'Sonn. Als Resultat blockéiert de Mound d'Liicht vun der Sonn net komplett, a schaaft e "Ring of Fire" Effekt. Am Metro Vancouver fänkt d'Eclips um 8:08 Auer un an erreecht säin Maximum um 9:20 Auer.

Och wann Metro Vancouverites erwaart ginn ongeféier 70 bis 80% vun der Sonnendäischtert ze gesinn, wäerten déi, déi am BC Interieur oder no bei der Alberta Grenz wunnen, ongeféier 60 bis 70% dovun gesinn. Sky-Watcher an aneren Deeler vu Kanada, wéi d'Maritimes, wäerten nëmme manner wéi 10% gesinn a kënnen d'Evenement net gesinn.

Et ass entscheedend fir Är Aen während der Sonnendäischtert ze schützen. Direkt op d'Sonn kucken kann e schwéieren Aen Schued verursaachen, och wann de Mound virun ass. Regelméisseg Brëller oder Sonnebrëller sinn net genuch Schutz. Amplaz, benotzt Sonnebrëller oder e sécheren Handheld Solar Viewer deen dem ISO 12312-2 internationale Standard entsprécht. Kontrolléiert d'Brëller oder Betrachter fir all Schued ier Dir se benotzt. Vergewëssert Iech datt d'Kanner iwwerwaacht ginn wann Dir dës Geräter benotzt.

Wann d'Wieder net an der Zäit fir d'Däischtert opléisst, wäert d'NASA d'Evenement live op senger Websäit streamen. D'Online Sendung enthält Demonstratiounen, Expert Kommentaren a Meenungen aus verschiddene Plazen laanscht de Wee vun der Sonnendäischtert.

Och wann d'Wiederprevisioun am Metro Vancouver vläicht net ideal ass fir déi annular Sonnendäischtert ze gesinn, ass et essentiell d'Aensécherheet ze prioritären a vun alternativen Methoden ze profitéieren fir dëst selten Himmelsevenement ze erliewen.

