NASA Entdeckt "Carbon-Bearing" Molekülen an der Atmosphär vum Exoplanéit K2-18 b

D'NASA huet ugekënnegt datt Daten vum James Webb Weltraumteleskop d'Präsenz vu "Kuelestofftragende" Molekülen an der Atmosphär vum Exoplanéit K2-18 b opgedeckt hunn. Dës Entdeckung, déi ongeféier 120 Liichtjoer ewech an der bewunnbarer Zone vu sengem Gaaschtstär läit, füügt dës Entdeckung zu fréiere Observatioune vum Hubble Weltraumteleskop bäi, déi d'Präsenz vun enger Waasserstoffräicher Atmosphär an enger Waasser-Ozean-bedeckter Uewerfläch op K2-18 b uginn.

De K2-18 b, deen 2015 vum Kepler-Weltraumteleskop entdeckt gouf, kreest all 33 Deeg op enger Distanz vu ronn 13 Millioune Meilen ëm säi Gaaschtrout Zwergstär. Obwuel dës Distanz ongeféier en Drëttel vun der Distanz tëscht Merkur an der Sonn an eisem Sonnesystem ass, kann d'Tatsaach, datt rout Zwergstäre méi kleng a méi kill sinn, K2-18 b an der bewunnbarer Zon existéieren, wou flëssegt Waasser potenziell präsent ka sinn.

Als "Mini-Neptun" ass K2-18 b ongeféier 8.6 Mol méi massiv wéi d'Äerd. Dës Zort Exoplanéit existéiert net an eisem Sonnesystem, an d'Astronomen hu limitéiert Verständnis vun hiren Atmosphären. Wéi och ëmmer, NASA mengt datt dës "Hycean" Welten, wéi K2-18 b, villverspriechend Ëmfeld fir d'Existenz vum Liewen ubidden.

Déi rezent Observatioune vum Webb-Teleskop weisen op d'Präsenz vu Methan a Kuelendioxid an der Atmosphär vum K2-18 b. Ausserdeem suggeréiert d'Mangel un Ammoniak an d'potenziell Detektioun vun Dimethylsulfid d'Méiglechkeet vu Waasser Ozeanen ënner der Waasserstoffräicher Atmosphär vum Planéit.

Obwuel d'Heefegkeet vun dëse Molekülle bedeitend ass, bemierkt d'NASA datt et d'Fäegkeet vum Planéit net garantéiert fir d'Liewen z'ënnerstëtzen. K2-18 b huet e méi grousse Radius wéi d'Äerd, a säin Ozean kann ze waarm oder guer net flësseg sinn. Weider Observatioune vum Exoplanéit wäerte néideg sinn fir méi Daten ze sammelen an e méi kloert Verständnis vu senger Zesummesetzung a Bewunnbarkeet ze kréien.

De Webb-Teleskop kann K2-18 b net direkt duerch d'Hellegkeet vu sengem Gaaschtstär observéieren. Amplaz vertrauen d'Astronomen op d'Transitmethod, duerch déi se déi liicht Dimmung vun der Hellegkeet vum Stär observéieren, wéi de Planéit virun him passéiert. Dës Method erlaabt d'Analyse vum Liicht dat duerch d'Atmosphär vum Exoplanéit passéiert, a gëtt Abléck a seng Zesummesetzung.

D'NASA ënnersträicht datt dës Entdeckung just den Ufank ass, well et vill méi Observatioune vu potenziellen Exoplanéite vun der bewunnbarer Zone kommen. D'Agence erwaart datt dem Webb seng zukünfteg Observatioune vill Informatioun iwwer Exoplanéiten an hiert Potenzial fir d'Liewen ze ënnerstëtzen.

Quellen: NASA, Universitéit vu Cambridge