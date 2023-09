Südafrika d'Double Meteorit Entdeckung: Spär d'Geheimnisser vum Weltraum

Meteoritten, Fragmenter vu Fiels, déi aus dem Weltall op d'Äerd gefall sinn, hunn d'Mënschheet faszinéiert fir Dausende vu Joer. Net nëmmen inspiréiere se Angscht a Mythen, awer si hunn och wäertvoll wëssenschaftlech Informatioun iwwer d'Gebuert vun eisem Sonnesystem an d'Existenz vum organesche Liewen. A Südafrika, wou Meteoritten als e wesentlechen Deel vum natierleche Patrimoine ugesi ginn, huet eng rezent duebel Entdeckung d'Opreegung tëscht Wëssenschaftler a Sammler opgeworf.

Enn 2021 huet de Bauer Gideon Lombaard aus der Nordkap Provënz d'Meteoritfuerscher a Südafrika erreecht, de Verdacht datt hien zwee Meteoritfragmenter fonnt huet. Wa richteg bewisen ass, wieren dat déi éischt Meteorittendeckungen am Land zanter iwwer 40 Joer. Nodeems d'Fragmenter verschidden Tester ënnerworf hunn, hunn d'Fuerscher bestätegt datt et wierklech getrennte Meteoritten vu verschiddenen Eventer waren.

Den Nomenclature Comité vun der Meteoritical Society huet d'Propositioun ugeholl an déi zwee Meteoritten offiziell als ënnerschiddlech Entitéiten unerkannt. Si goufen Brierskop a Wolfkop genannt no Landmarken no bei hiren Entdeckungsplazen. Mat dëser duebeler Entdeckung huet Südafrika elo eng bestätegt Zuel vu 51 Meteoritten, déi héchsten an Afrika südlech vun der Sahara.

Am Verglach mat den iwwer 14,000 Meteoritten, déi aus der Sahara Wüst erholl goufen, ass d'Zuel vun de Meteoritten, déi a Südafrika fonnt goufen, relativ kleng. Dëst stellt eng Geleeënheet fir en nationalen Meteoritausbildungsbewosstsinn a Sichprogramm dee bedeitend Virdeeler ka bréngen.

Also, wat ass genau e Meteorit? Et ass e Stéck Fielsraumschutt dat d'Kollisioun mat der Äerd iwwerlieft. Wärend déi meescht Meteoritten duerch Zoufall als ongewéinlech Fielsen entdeckt ginn, ginn e puer erëmfonnt no Zeien vun Meteorfeierballevenementer.

Meteoritte kommen a verschiddenen Aarten a kommen aus verschiddene Quellen. D'Majoritéit gëtt ugeholl datt se aus der Asteroidegurt tëscht Mars a Jupiter komm sinn an duerch vergaange Kollisiounen op de Wee vun der Äerd ausgestouss goufen. E klengen Undeel si Fragmenter vum Mound a vum Mars.

Meteoritten ze fannen ass Erausfuerderung wéinst hirer séierer Verschlechterung wann se u Sauerstoff a Waasser ausgesat sinn. Als Resultat ginn d'Majoritéit vun de Meteoritten an dréchene Klima wéi Antarktis an der Sahara Wüst fonnt. Dem Mr.

D'Analyse vun de Brierskop- a Wolfkop-Meteoritten huet däitlech Ënnerscheeder opgedeckt. Brierskop enthale manner Eisenmetall a seng Chondruelen (Partikelen am Fiels) ware besser erhale bleiwen, wat suggeréiert manner Erwiermung am Elterendeel Asteroid virum Aschlagkollisioun. De Rascht um Wolfkop-Stee huet e méi alen Fal am Verglach zum Brierskop uginn.

Südafrikanesch Meteoritten sinn ënner dem Heritage Act geschützt, wat hire Schued, Ewechhuele, Export oder Handel ouni Erlaabnis verbitt. Si mussen an akkreditéierten Institutiounen wéi Muséeën an Universitéite richteg gelagert a konservéiert ginn.

Mat enger Moyenne vun 10 bis 50 Meteorittenschlag op der Äerd all Dag, spillt d'Technologie eng entscheedend Roll bei der Entdeckung an der Studie vun dëse kosmesche Fragmenter. Vill Länner hunn Kamerasystemer installéiert fir Meteoritfäll ze verfolgen a wäertvoll Donnéeën ze sammelen.

Déi duebel Entdeckung vu Meteoritten a Südafrika gëtt nei Abléck an d'geologesch Geschicht vun eisem Sonnesystem. Et ënnersträicht d'Wichtegkeet fir dës Himmelskierper ze konservéieren an ze studéieren fir zukünfteg wëssenschaftlech Fuerschung an Erzéiung.

