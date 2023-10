Den Impakt vum Weltraumschutt op der Äerdatmosphär

Eng nei Etude publizéiert am Proceedings of the National Academy of Sciences weist datt Weltraumschutt, besteet aus Iwwerreschter Deeler vu Rakéiten a Raumschëffer, e potenziell dauerhaften Effekt op d'Äerdklima huet. D'Wëssenschaftler hunn eng Fuerschungsmissioun gemaach mat engem sensiblen Tool, deen un engem speziellen Fuerschungsfliger verbonnen ass, fir d'Atmosphär ze analyséieren a bedeitend Quantitéiten un Aluminium an exotesch Metaller an der Äerdstratosphär fonnt.

D'Fuerscher konnten dës selten Metalle mat deenen, déi a Rakéiten a Satellitten benotzt goufen, passen, wat beweist datt dat verdampte Metall méiglecherweis aus Raumschëffer staamt, déi beim Reentry duerch d'Atmosphär verbrennt. Professer Daniel Cziczo, Co-Autor vun der Studie, betount d'Bedeitung vun dësem mënschlech gemaachte Material an der angeblech onbestänneg Regioun vun der Atmosphär ze fannen. Hie betount d'Noutwendegkeet fir eng méi no Untersuchung vun all Verännerungen, déi an der Stratosphär optrieden, déi eng stabil Regioun vun der Atmosphär ass.

D'Etude zielt fir de laangjärege Verdacht unzegoen datt d'Äerd iewescht Atmosphär vun der wuessender Weltraumindustrie beaflosst gëtt. Wéi och ëmmer, dëst Gebitt ze studéieren, dat bis zu 51 Kilometer iwwer der Uewerfläch erstreckt, ass enorm Erausfuerderung. Fir hir Enquête ze maachen, hunn d'Wëssenschaftler en NASA WB-57 Fliger benotzt fir d'Atmosphär 19 Kilometer iwwer dem Buedem an Alaska ze probéieren.

D'Analyse vun de Proben huet gewisen, datt d'Metalle a ronn 10% vun de Schwefelsäurepartikelen präsent waren, déi d'Majoritéit vun de Partikelen an der Stratosphär ausmaachen an zum Schutz a Puffer vun der Ozonschicht bäidroen. Ausserdeem hunn d'Fuerscher méi wéi 20 Elementer festgestallt a Verhältnisser konsequent mat deenen, déi a Raumschëff benotzt goufen. Notamment goufen Metaller wéi Lithium, Aluminium, Kupfer a Bläi vum Raumschëff erëmzefannen vill méi reichend fonnt wéi d'Metalle, déi am natierleche kosmesche Stëbs fonnt goufen.

Dës Etude kënnt zu enger Zäit wou d'Raumfaartindustrie onendleche Wuesstum erliewt, mat enger Rekordbriechung vun 180 Rakéitestarten am Joer 2022, am Verglach zu 136 am Joer 2021. Wéi méi Satellitten a Raumschëffer an d'Äerdbunn an doriwwer eraus gestart ginn, ass d'Quantitéit u Schutt erakommen. d'Atmosphär soll eropgoen. D'Wiederentrée vu Rakéiten a Satellitten, wéi och d'Fale vu Satellitten duerch d'Atmosphär, droen zur Präsenz vun dësen Aerosolpartikelen an der Stratosphär bäi.

D'Stratosphär spillt eng vital Roll am Klimasystem vun der Äerd. Et ass Heem fir d'Ozonschicht, déi en Deel vun der Sonnestrahlung absorbéiert, a verhënnert datt se d'Uewerfläch vum Planéit erreecht. D'Ozonschicht ass essentiell fir de Schutz vun all Liewewiesen op der Äerd, an ouni et wier d'Liewen wéi mir et kennen wahrscheinlech onméiglech.

Dës Fuerschung ënnersträicht de bedeitende Impakt deen d'Mënschebesetzung a Raumfaart op eise Planéit hunn. Et ënnersträicht den dréngende Bedierfnes fir d'Etude vun der Äerd ze verstoen an ze prioritéieren fir potenziell Konsequenzen ze reduzéieren, déi aus den Aktivitéiten vun der Raumfaartindustrie entstinn.

