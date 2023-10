Schrumpft de Merkur nach ëmmer? Nei Fuerschung seet et kéint sinn

D'Wëssenschaftler hu laang gegleeft datt de Merkur, den nootste Planéit un der Sonn, iwwer Milliarde vu Joer aktiv schrumpft. Wéi och ëmmer, rezent Fuerschung weist datt dëse Prozess nach ëmmer weider ka sinn, wat zu der Bildung vu gekrackte Falten op der Planéit Uewerfläch resultéiert.

Nom Planetaresche Wëssenschaftler David Rothery, Professer op der UK Open University a Co-Autor vun engem neie Pabeier publizéiert an der Zäitschrëft Nature Geoscience, sinn d'Falten op der Merkurkrust méiglecherweis d'Resultat vu weiderer planetarescher Ofkillung a Kontraktioun. Dës wrinkly ridges, bekannt als "Scarps", geformt wéi de Planéit kompriméiert an am Duerchmiesser iwwer déi lescht 3.8 Milliarde Joer schrumpft, ähnlech wéi d'Falten op engem alen Apel.

Fir z'ënnersichen ob de Merkur nach ëmmer schrumpft ass, hunn d'Rothery an d'Open University PhD Student Ben Man hir Opmierksamkeet op eng aner geographesch Feature vum Planéit gedréint, genannt "Grabens". Grabens si kleng Schnëtt op de Réck vun de Scarps, ähnlech wéi Graben, a geschéien wéi d'Scarps sech ausdehnen wéinst "Mercury Quakes." Si sinn a Gréisst vergläichbar mat Rëss, déi optrieden wann Dir e Stéck Toast béien.

D'Fuerscher hunn beobachtet datt dës kleng Rëss, déi sech glat hätten, wa se sou al wéi d'Scharfen selwer wieren, nach ëmmer existéieren. Dëst huet hinnen gefouert ze gleewen datt de Merkur wierklech nach ëmmer schrumpft. Déi meescht Graben gi geschat manner wéi 300 Millioune Joer al ze sinn, vill méi jonk wéi déi dräi Milliarde Joer al Scarps.

Virdrun Beweiser vun der NASA MESSENGER Sonde, déi de Merkur vun 2011 bis 2015 ëmkreest, hunn och virgeschloen datt de Planéit nach ëmmer amgaang ass ze schrumpfen. Fotoen verroden Honnerte vu potenziellen Graben an 48 Scarps mat definitive Grabens. E puer vun de Graben ware sou jonk wéi 50 Millioune Joer al.

D'Wëssenschaftler waarden op weider Informatioun iwwer dëst Phänomen vun der europäescher a japanescher BepiColombo Sondemissioun, déi am Joer 2018 gestart gouf. D'Raumschëff soll am Joer 2026 zréck op Merkur ukommen a wäert méi héichopléisende Fotoen ubidden fir d'Präsenz vu Grabens ze bestätegen.

Wann et bestätegt gëtt, kéint dës Fuerschung méi Abléck an d'seismesch Aktivitéit an déi lafend Schrumpfung vum Merkur ubidden. D'BepiColombo-Sondmissioun huet d'Potenzial fir d'Fro eemol fir all ze beäntweren an e bessert Verständnis vum klengste Planéit an eisem Sonnesystem ze bidden.

