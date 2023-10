Medien feelen den Ëmweltimpakt vun Single-Use Facemasks unzegoen

Eng rezent Iwwerpréiwung, déi vun engem Team vun Experten vun der Bangor University gemaach gouf, huet d'Liicht op de Versoen vun de Medien beliicht fir den negativen Impakt vun Single-Use Facemasken op d'Ëmwelt ze ënnersträichen. D'Etude, déi d'britesch an d'iresch Presseofdeckung vum Mäerz 2020 bis Dezember 2021 analyséiert huet, huet opgedeckt datt d'Zeitungen haaptsächlech chirurgesch Masken fir eenzel Benotzung favoriséiert hunn an hirer Berichterstattung, ouni d'Fro vum Offallmanagement an d'Ëmweltnohaltegkeet adäquat unzegoen.

Nom Dr Anaïs Augé, den éischten Autor vun der Etude, huet d'Aart a Weis wéi d'Medien iwwer Masken gemellt hunn d'Leit hir Maskewahlen während der Pandemie bedeitend beaflosst. De Begrëff 'Maske' gouf dacks benotzt fir op disposéierbar Gesiichtsmasken ze referenzéieren, während 'Gesiichtsdeckungen' mat hausgemaachte oder kaafte Materialmasken verbonne waren. D'Medien hunn och tendéiert "Mask" ze benotzen wann Dir obligatoresch Droen diskutéiert, wärend "Gesiichtsdeckung" benotzt gouf wann et en Element vun der Wiel war.

Trotz wëssenschaftlechen Diskussiounen iwwer d'Sécherheet an d'Wiederverwendbarkeet vu Gesiichtsdeckelen, hunn d'Zeitungen gréisstendeels vernoléissegt dës Informatioun un de Public ze vermëttelen. Den Dr Morwenna Spear, e Materialwëssenschaftler, huet betount datt wéineg Opmierksamkeet op d'Ëmweltbedéngungen assoziéiert mat Single-Use Masken, och an de fréie Stadien vun der COVID-19 Pandemie.

D'Fuerschungsteam mengt datt d'Zeitungen eng Roll gespillt hunn an der Promotioun vun der Notzung vun Eenzelverbrauchsmasken an zu der Erhéijung vun der generéierter Offall bäigedroen hunn. D'Etude beliicht d'Noutwendegkeet fir méi verantwortlech Berichterstattung, déi den Ëmweltimpakt vu verschiddene Maskoptiounen berücksichtegt an d'Adoptioun vu wiederverwendbare Gesiichtsdeckelen encouragéiert.

Dës Etude war Deel vum Arts and Humanities Research Council Projet gefouert vum Prof. De Projet betount déi verantwortlech Entsuergung vu Masken an d'Wichtegkeet vu Medienmessage fir d'ëffentlech Motivatioun an d'Entscheedung ze beaflossen.

Insgesamt ënnersträicht d'Iwwerpréiwung déi verpasst Geleeënheet vun de Medien fir d'Ëmweltkonsequenze vun enger eenzeger Gesichtsmasken unzegoen an d'Sensibiliséierung bei de Public z'erhéijen. Et fuerdert eng méi ëmfaassend Approche fir Berichterstattung déi Nohaltegkeetsconsidératiounen berücksichtegt an Individuen erlaabt informéiert Entscheedungen ze treffen fir souwuel d'ëffentlech Gesondheet an d'Ëmwelt ze schützen.