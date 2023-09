D'Roll vun der Mitochondrial DNA an der Mënschereproduktioun

Dësen Artikel entdeckt nei Fuerschung déi de wëssenschaftleche Verständnis bestätegt datt mitochondrial DNA (mtDNA) exklusiv vun der Mamm ierflech ass. D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Genetics, war eng Zesummenaarbecht tëscht Oregon Health & Science University an aner Institutiounen.

Virdrun gouf gegleeft datt paternal mtDNA no der Befruchtung eliminéiert gouf, awer d'Studie huet festgestallt datt reife Spermien eng kleng Zuel vu Mitochondrien droen, obwuel se intakt mtDNA feelen. D'Fuerscher hunn och entdeckt datt Spermienzellen e Protein feelen essentiell fir mtDNA Ënnerhalt. De Grond fir dës Ausgrenzung ass am Moment onbekannt, awer et kann mat den héijen Energiefuerderunge vum Spermien während der Befruchtung verbonne sinn, wat zu der Akkumulation vu mtDNA Mutatiounen féieren kann.

Am Géigesaz, entwéckelen Eeër, bekannt als Oocyten, vertrauen haaptsächlech op Ëmgéigend Zellen fir Energie a behalen relativ pristine mtDNA. Dësen Ënnerscheed dréit zum evolutive Virdeel bäi, exklusiv maternal mtDNA ze ierwen, well et de Risiko vu Krankheet-verursaache mtDNA Mutatiounen an Nofolger limitéiert. Mutatiounen am mtDNA kënnen zu fatale Stéierunge féieren, déi Organer mat héijen Energiefuerderunge beaflossen, sou wéi d'Häerz, d'Muskelen a Gehir.

Fir d'Transmissioun vu bekannte mtDNA Stéierungen ze vermeiden, ass d'Mitochondrial Ersatztherapie (MRT) entwéckelt. MRT involvéiert d'Ersatz vun mutant mtDNA duerch gesond mtDNA vun Donor Eeër duerch In vitro Befruchtung. Wéi och ëmmer, klinesch Studien fir MRT an den USA sinn de Moment limitéiert, a Studien ginn an anere Länner wéi Groussbritannien a Griicheland duerchgefouert.

Déi nei Entdeckung betreffend d'Roll vum mtDNA bei der Reifung an der Befruchtung vu Spermien huet wichteg Implikatioune fir mënschlech Fruchtbarkeet a Keimzelltherapie. D'Funktioun vun Proteinen ze verstoen, déi am mtDNA Ënnerhalt involvéiert sinn, kann zu Fortschrëtter bei Onfruchtbarkeetbehandlungen an assistéiert reproduktive Technologien féieren.

Source: ANI | | Gepost vum Tapatrisha Das, Washington DC, Sep 20, 2023

Definitiounen:

- Mitochondrial DNA (mtDNA): De genetesche Code, deen an de Mitochondrien gespäichert ass, déi als Kraaftwierk vun all Zell am Kierper handelen.

- Oocyte: Ee entwéckelt Ee.

- Mitochondrial Transkriptiounsfaktor A (TFAM): E Protein essentiell fir mtDNA Ënnerhalt.

- Mitochondrial Ersatztherapie (MRT): Eng Method fir mutant mtDNA duerch gesond mtDNA duerch In vitro Befruchtung z'ersetzen.

Quell: Zousätzlech Informatioun net geliwwert.