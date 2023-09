D'Parker Raumschëff Zeien onendlech Solarflare

D'Parker Raumschëff, dat nootste Mënsch gemaachten Objet un der Sonn, ass duerch eng mächteg Sonneexplosioun geflunn, bekannt als Coronal Mass Ejection (CME), déi Fuerscher eenzegaarteg Abléck an dës Ausbroch gëtt. Eruptioune vun der Sonn kënne Milliarden Tonnen u gelueden Partikelen entloossen, déi, wann se op d'Äerd geriicht sinn, d'Potenzial hunn, Satelliteelektronik, elektresch Gitter ze stéieren, a souguer Kontinentbreet Blackouts verursaachen.

D'Parker-Sond, dat ass de schnellsten mënschlechen Objet, huet den CME entdeckt an duerch e passéiert, wat d'Wëssenschaftler et erméiglecht d'Evenement an eemolegen Detail ze observéieren. D'Raumschëff war just 9.2 Millioune Kilometer (5.7 Millioune Meilen) vun der Sonnenuewerfläch ewech, méi no wéi de Merkur jeemools eise Stär kënnt.

D'Observatioune vun der Parker Raumschëff hunn opgedeckt datt de CME mat Geschwindegkeete vu bis zu 1,350 Kilometer (840 Meilen) pro Sekonn reest. Wann eng ähnlech Flare op d'Äerd géif schloen, kéint et potenziell sou mächteg sinn wéi d'1859 Carrington Event, wat als de mächtegste opgeholle Sonnestuerm ugesi gëtt fir d'Äerd ze schloen. Sou en Event haut kéint verbreet Blackouts verursaachen an d'Kommunikatiounssystemer stéieren wann se net an der Zäit festgestallt ginn.

D'Parker-Sond blouf awer net vum Sonnestuerm beaflosst wéinst hirem Hëtztschëld an dem thermesche Schutzsystem. Et huet ongeféier zwee Deeg de CME observéiert, a Wëssenschaftler mat onendlechen Donnéeën iwwer dës Himmelsevenementer geliwwert.

D'Wëssenschaftler analyséieren de Moment d'Miessunge gesammelt vum Raumschëff am CME a vergläichen se mat Daten, déi dobausse gesammelt goufen. Dës Analyse hëlleft d'Fuerscher e bessert Verständnis zesummenzebréngen wéi dës Eventer entfalen an d'Verbindungen tëscht verschiddene Phänomener.

Wéi d'Sonn de Sonnemaximum erreecht, en 11-Joer Héichpunkt a sengem Aktivitéitszyklus, erwaarden d'Wëssenschaftler datt d'Parker Raumschëff méi massiv CMEs observéiert. Den nächste Sonnefluch vum Raumschëff ass geplangt fir de 27. September.

