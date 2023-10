Massive Ozean entdeckt ënner der Äerdkrust

Wëssenschaftler hunn eng banebriechend Entdeckung gemaach - et ass e massiven Ozean verstoppt ënner der Äerdkrust. D'Waasser, dat an engem Fiels gespäichert ass, bekannt als 'Ringwoodite', läit 400 Meilen ënnerierdesch. Dës Entdeckung huet zu der Realiséierung gefouert datt et dräimol méi Waasser ënner der Uewerfläch ass wéi an all den Ozeanen zesummen.

D'Waasser gëtt an engem eenzegaartegen Zoustand gespäichert, deen e Schwammähnlechen Zoustand genannt gëtt, wat weder e flëssege, festen, nach Gas ass, awer e véierte Staat. D'Kristallstruktur vum Ringwoodit erlaabt et Waasserstoff unzezéien a Waasser ze fangen, sou datt et wéi e Schwamm handelt.

De Geophysiker Steve Jacobsen, Deel vum Team hannert der Entdeckung, sot: "Ech mengen, mir gesi endlech Beweiser fir e ganze Äerdwaasserzyklus, wat hëllefe kann déi grouss Quantitéit vu flëssege Waasser op der Uewerfläch vun eisem bewunnbare Planéit z'erklären."

D'Entdeckung gouf gemaach andeems d'Äerdbiewen studéiert an d'Schockwellen analyséiert hunn, déi vu Seismometer opgeholl goufen. D'Präsenz vu Waasser am Fiels gouf duerch dës seismesch Liesungen bestätegt.

Dës Entdeckung huet bedeitend Implikatioune fir eist Verständnis vum Waasserzyklus vun der Äerd an déi grouss Quantitéit u Waasser op eisem Planéit. Et werft och d'Liicht op d'Geheimnisser, déi ënnert der Äerdkrust verstoppt sinn, an ënnersträicht de kontinuéierleche Wonner vun der Natur.

Zousätzlech zu dëser bemierkenswäerter Entdeckung hunn d'Wëssenschaftler och viru kuerzem e ganz neien Ökosystem ënner der vulkanescher Krust mat der Hëllef vun engem Underwater Roboter entdeckt. Dës Entdeckungen erënneren eis datt et nach vill iwwer eise Planéit a seng verstoppte Geheimnisser ze léieren ass.

