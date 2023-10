E massiven Ozean verstoppt sech ënner der Äerdkrust, soen d'Wëssenschaftler

Wëssenschaftler hunn eng erstaunlech Entdeckung gemaach: et ass e groussen Ozean ënner der Äerdkrust verstoppt, mat dräimol méi Waasser wéi all d'Ozeanen op der Uewerfläch vum Planéit. D'Waasser gëtt an engem Fiels gelagert genannt "Ringwoodite" deen 400 Meilen ënnerierdesch läit.

D'Fuerschung, déi am 2014 publizéiert gouf, huet verroden datt Waasser am Mantelsteel an engem eenzegaartegen Zoustand bekannt als "Schwammähnlechen Zoustand" gespäichert ass, wat weder e flëssege, festen nach Gas ass, mee éischter e véierte Staat. Dës Entdeckung mécht d'Méiglechkeet vun engem ganze Äerd Waasserzyklus op, deen d'Heefegkeet vu flëssege Waasser op der Planéit Uewerfläch erkläert.

De Geophysiker Steve Jacobsen, Deel vum Team hannert den Erkenntnisser, huet d'Bedeitung vum Ringwoodit erkläert, a beschreift et als e "Schwämm", deen Waasserstoff unzéie kann a Waasser falen. D'Kristallstruktur vum Ringwoodit erlaabt et e wesentleche Betrag u Waasser déif am Mantel ze absorbéieren, wat e fehlende Link am Verständnis vun de Wëssenschaftler vun der Äerdwaasserverdeelung ubitt.

Wëssenschaftler hunn dës banebriechend Entdeckung gemaach andeems se seismesch Aktivitéit a Schockwellen duerch Äerdbiewen studéiert hunn. Duerch dës Analyse hunn se d'Präsenz vu Waasser am Ringwoodit déif ënner der Uewerfläch identifizéiert. Wann de Fiels just 1% Waasser enthält, heescht et datt et dräimol méi Waasser ënnerierdesch ass wéi an allen Ozeanen vun der Äerd zesummen.

Dës Entdeckung vun engem verstoppten Ozean ënner der Äerdkrust ass net deen eenzegen rezenten Duerchbroch an der wëssenschaftlecher Fuerschung. D'Fuerscher hunn och e ganz neien Ökosystem entdeckt wann se Vulkankrust mat engem Underwater Roboter exploréiert hunn. Dës Entdeckungen ënnersträichen d'Wichtegkeet vun onerfuerschte Räicher op eisem Planéit.

Quellen:

- Wëssenschaftlech Pabeier mam Titel 'Dehydratioun schmëlzt uewen um ënneschte Mantel'

– Geophysiker Steve Jacobsen