Nei fonnt CCTV Footage verroden Flash of Light virum Loud Bang zu Melbourne

CCTV Footage vu Melbourne, am Nordosten vun Australien hunn e plötzleche Liichtblitz gefollegt, gefollegt vun engem haarden Knall, wat d'Awunner verwonnert huet. De Video, geholl vun engem Awunner zu Doreen, weist en helle Liichtblitz an en explosive Toun. Besuergt Awunner aus Emgéigend Gebidder, wéi Balwyn an Doncaster, hu sech op sozialen Medien geholl fir Äntwerten ze sichen.

Obwuel et verschidde Spekulatiounen goufen, mengt den Australian National University Astronom Brad Tucker datt de Phänomen méiglecherweis duerch e Meteorit auserneen verursaacht gouf. Hien erkläert datt wann e séier reesend Asteroid an d'Äerdatmosphär erakënnt, d'Energie entsteet e sonesche Boom, deen zu engem explosive Klang resultéiert. Den Tucker betount och datt et net ongewéinlech ass datt esou Eventer lokaliséiert ginn an Zeien vun Awunner a spezifesche Beräicher sinn.

Baséierend op der Gréisst vum Blitz an der Explosioun schätzt den Tucker den Asteroid op ongeféier 4 bis 16 Zoll Breet, ongeféier d'Gréisst vun engem Basketball. Fragmenter vum Asteroid hätten entweder gebrannt wann se an d'Atmosphär erakommen oder se op d'Äerd erofgaang sinn.

Wärend d'Wëssenschaftler fäeg sinn Asteroide méi grouss wéi 100 Meter z'entdecken, méi kleng wéi de rezenten Tëschefall kënne bis kuerz virum Impakt onentdeckt ginn. Den Tucker berouegt datt et héich onwahrscheinlech ass fir en Asteroid ähnlech wéi dee fir d'Ausstierwen vun Dinosaurier verantwortlech op d'Äerd ze schloen. Wéi och ëmmer, méi kleng Asteroide kënnen nach ëmmer bedeitend Quantitéiten un Energie fräiginn.

Zeien, wéi den Jason Busuttil vu Langwarrin, hu gemellt, de Meteor a Richtung Dandenongs ze gesinn. D'CCTV Footage huet wäertvoll Beweiser geliwwert fir Wëssenschaftler déi dës Himmelsevenementer studéieren.

