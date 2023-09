D'Impending Mass Extinction: Pangea Ultima an d'Zukunft vum Liewen op der Äerd

By

Eng rezent Etude vun der University of Bristol gemaach huet eng däischter Zukunft fir de Planéit Äerd opgedeckt. Laut der Etude kann d'Bildung vun engem neie Superkontinent, genannt Pangea Ultima, potenziell d'Ausstierwen vun der mënschlecher Spezies verursaachen an de Planéit an den nächsten 250 Millioune Joer onbewunnbar maachen.

Déi primär dreiwend Kraaft hannert dësem impendéierende Massausstierwen ass erhéigen Hëtztstress. Mat Supercomputer Klimamodeller hunn d'Fuerscher déi zukünfteg Konditioune vum Planéit simuléiert wann all d'Kontinenter an een fusionéieren. D'Resultater hunn en extrem waarm, dréchent a feindlecht Ëmfeld opgedeckt, besonnesch net gëeegent fir Mamendéieren net ugepasst fir laang Belaaschtung fir exzessiv Hëtzt.

Ausserdeem huet d'Etude virausgesot datt zesumme mat der Fusioun vu Kontinenter d'Sonn méi hell wäert ginn, méi Energie emittéieren an d'global Erwiermung verschäerfen. Vulkanausbréch géife vill Quantitéiten u Kuelendioxid an d'Atmosphär fräiginn, an d'Auswierkunge vum Klimawandel verstäerken. Dofir huet d'Etude viru fatale Temperature vu 40 bis 50 Grad Celsius gewarnt, kombinéiert mat héijer Fiichtegkeet, déi fatal wier fir verschidden Arten, och Mënschen.

Schockéierend, nëmme just 8% bis 16% vum Land op dësem zukünftege Superkontinent wiere fir Mamendéieren bewunnbar. Dës Etude ënnersträicht d'Dréngendlechkeet fir déi existent Klimakris unzegoen, déi aus mënschlech-induzéierten Zäregasemissiounen resultéiert. Et ënnersträicht d'Noutwendegkeet fir d'Mënschheet hire Kuelestoffofdrock ze reduzéieren an d'global Erwiermung op 1.5 Grad Celsius iwwer de pre-industriellen Niveau ze limitéieren, am Aklang mam Paräisser Ofkommes.

Wann d'Mënschheet net déi néideg Handlungen ënnerhuelen, kënne se Konditioune konfrontéieren ähnlech wéi déi, déi fir Pangea Ultima virgesi sinn, vill méi fréi wéi virausgesot. Eunice Lo, ee vun de Co-Autoren vun der Etude, betount déi vital Wichtegkeet fir déi aktuell Klimakris net aus den Ae ze verléieren, déi aus mënschlechen Emissiounen vun Treibhausgase staamt.

Am Liicht vun dësen Erkenntnisser proposéiert d'Etude datt d'Mënschen aner bewunnbar Planéite solle entdecken oder Weeër sichen fir sech un extremen Ëmfeld unzepassen wa se laangfristeg Iwwerliewe wëllen garantéieren. D'Geschicht vun der Äerd erënnert eis u fënnef grouss Massausstierwen, mat deem jéngste de Kretaceous-Paleogen Ausstierwen Event dat Dinosaurier viru 66 Millioune Joer geläscht huet.

Dës gedanke-provokéierend Etude déngt als eng staark Erënnerung un d'Zerbriechlechkeet vum Liewen op der Äerd an fuerdert d'Mënschheet op fir direkt ze handelen fir déi aktuell Klimakris ze reduzéieren. Nëmmen duerch kollektiv Efforten an nohalteg Praktiken kënne mir hoffen, d'Zukunft vun eisem Planéit an d'Iwwerliewe vun eiser eegener Aart ze schützen.

