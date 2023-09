By

D'Mars Society, gegrënnt am 1998 vum Dr Robert Zubrin an anere Memberen, ass laang gewidmet fir Siidlungstechnologien fir Mars ze studéieren an d'Virdeeler vun esou Missiounen ze promoten. Bauen op hir Efforten, huet d'Organisatioun viru kuerzem eng spannend nei Initiativ ugekënnegt - d'Grënnung vum Mars Technology Institute.

D'Haaptziel vum Mars Technology Institute ass déi néideg Technologien z'entwéckelen fir eng nohalteg Präsenz um roude Planéit ze kreéieren. Wärend Firme wéi SpaceX sech fokusséiere fir Transportsystemer ze bauen fir de Mars z'erreechen, zielt d'Institut d'Erausfuerderung vum Liewen a Bléien a Mars-Ëmfeld unzegoen.

Schwätzen iwwer d'Wichtegkeet vun dësem Bestriewen, Dr Robert Zubrin, deen och President vun der Mars Society ass, betount d'Noutwendegkeet vun enger Institutioun eleng fir d'Entwécklung vun entscheedend Technologien gewidmet. Hien huet gesot: "SpaceX an aner Entrepreneursstartfirmen plënneren scho séier fir d'Transportsystemer z'entwéckelen déi eis op de Planéit Mars kënne bréngen. Wat gebraucht gëtt ass eng Institutioun gewidmet fir d'Technologien z'entwéckelen déi eis erlaben ze liewen wa mir do sinn.

Andeems Dir op d'technologesch Aspekter vun der Kolonisatioun fokusséiert, zielt de Mars Technology Institute entscheedend Faktore wéi Liewensënnerstëtzungssystemer, Habitatkonstruktioun, Liewensmëttelproduktioun a Ressourcenotzung unzegoen. Dës Gebidder si pivotal fir en nohaltegt a bewunnt Ëmfeld fir zukünfteg Marskolonien ze kreéieren.

Vun elo un, weider Detailer iwwer de Mars Technology Institute, dorënner seng spezifesch Fuerschungsberäicher a Partner, sinn nach net bekannt ginn. Wéi och ëmmer, mat der Grënnung vun dëser Institutioun, mécht den Dram vu Mënschen eng multiplanetaresch Spezies e wesentleche Schrëtt no vir. Duerch d'Entwécklung vun den Technologien, déi fir Mars Kolonisatioun néideg sinn, wäert den Institut eng instrumental Roll spillen an der Zukunft vun der Weltraumfuerschung.

Definitiounen:

- Mars Society: Eng Weltraumorganisatioun konzentréiert sech op d'Studie vu Siidlungstechnologien fir de Mars an d'Promotioun vu Missiounen op de roude Planéit.

- Mars Technology Institute: eng Institutioun gewidmet fir Technologien z'entwéckelen déi néideg sinn fir eng Präsenz um Mars z'etabléieren.

Quellen:

- D'Mars Society (Keng URL geliwwert)