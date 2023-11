Nei Etude weist extensiv antike Flossnetz um Mars

Eng rezent Etude vu Fuerscher vun der Pennsylvania State University (Penn State) huet nei Liicht op d'Präsenz vu Flëss um Mars werfen. Am Géigesaz zu fréiere Viraussetzungen seet d'Etude datt de Mars en nach méi extensiv Netzwierk vu Flëss hat wéi ufanks ugeholl gouf. D'Resultater ware baséiert op Daten aus dem Curiosity Rover am Gale Crater gesammelt.

Traditionell hunn d'Wëssenschaftler d'Iwwerreschter vu Mars-Flëss duerch identifizéierend Features wéi al Flossbetter a Fluvialgebidder entdeckt. Wéi och ëmmer, d'Penn State Studie stellt eng eenzegaarteg Aart vun Erosiounsfunktioun vir, genannt Bänk-a-Nuesformatiounen, déi haaptsächlech a Krateren observéiert goufen. Dës Formatioune besteet aus laangen, schmuele Bänke begleet vu ofgeschniddene Grueten bekannt als Nues.

Andeems Dir numeresch Modeller benotzt, déi erosiounsprozesser iwwer Milliarde vu Joer simuléiert hunn, hunn d'Fuerscher entdeckt datt dës Bank-an-Nues Formatiounen héchstwahrscheinlech Flossdepositioune waren. Déi vergläichend Analyse vun der Stratigraphie vum Mars an der Äerd huet dës Hypothese weider ënnerstëtzt, well se ähnlech Features op béide Planéiten opgedeckt huet.

Wat mécht dës Erosiounsformatiounen a Krateren verbreet? D'Äntwert läit an der Dominanz vun der Wanderosioun um Mars, déi haaptsächlech vun der eenzegaarteger Topographie vu Krateren beaflosst ass, déi de Wand a spezifesche Richtungen kanaliséieren. Duerch d'Modifikatioun vun Computermodeller fir d'Direktiounserosioun, déi duerch de Wand a Krateren verursaacht gëtt, z'integréieren, konnten d'Fuerscher Bänk-an-Nues-Formatiounen generéieren amplaz vun den traditionelle Fluvial-Rousen.

D'Implikatioune vun dëser Etude si bedeitend. Net nëmmen erweidert et eist Verständnis vun der geologescher Geschicht vum Mars, awer et erhéicht och d'Méiglechkeet vun onentdeckten Flossablagerungen iwwer de Planéit. De Benjamin Cardenas, de Lead Autor vun der Studie an en Assistent Professer fir Geowëssenschaften am Penn State, bemierkt datt dëst suggeréiert datt e méi groussen Deel vum Mars Sedimentäre Rekord vu Flëss an enger potenziell bewunnbarer Period geformt ka ginn.

D'Existenz vu Flëss um Mars stellt d'Fro: Konnt se d'Liewen ënnerstëtzen? Cardenas proposéiert datt de Mars Flosskorridore ähnlech Rolle wéi déi op der Äerd gespillt hunn, d'Konditioune gëeegent fir d'Liewen erhalen a verschidde wesentlech Zyklen erliichteren. Déi nei fonnt Beweiser vun extensiv antike Flëss um Mars molen e méi optimistescht Bild vum Planéit d'Potenzial fir Liewen an der Vergaangenheet z'erhalen.

