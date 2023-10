Nei Abléck iwwer de Mars Core Revealed by Recent Studies

By

Rezent Studien, déi vu Fuerschungsteams vun der Schwäizer Universitéit ETH Zürich an der Université Paris Cité gemaach goufen, hunn nei Liicht op de Kär vum Mars werfen, a fréiere Virstellungen iwwer seng Zesummesetzung a Struktur erausfuerderen. Am Joer 2016 gestart, NASA's InSight Lander's Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) Projet huet wäertvoll Donnéeën am Joer 2021 geliwwert, wat suggeréiert datt de Mars Kär vun enger Schicht vu geschmollte Fiels ëmginn ass a méi kleng ass wéi virdru gegleeft.

Virdrun waren d'Wëssenschaftler iwwerrascht iwwer d'Entdeckung vun enger méi grousser Zuel vu méi liicht Elementer, wéi Schwefel, Kuelestoff, Sauerstoff a Waasserstoff, am Kär vum Mars wéi d'Theorie vun der Planéitbildungsgeschicht virgeschloen haten. Wéi och ëmmer, déi nei Studien, publizéiert an Natur, bidden eng alternativ Erklärung. Si proposéieren datt de flëssege Eisenkär vum Mars tatsächlech vun enger 150 km Schicht vu bal geschmollte Silikatsteen ëmgedeckt ass. Zousätzlech proposéiere dës Studie e méi klenge Kärradius mat enger méi héijer Dicht am Verglach zu de fréiere InSight Befunde. Dës Resultater stëmmen méi enk mat deem wat iwwer d'chemesch Zesummesetzung vum Mars bekannt ass.

Duerch d'Analyse vun seismologeschen Donnéeën vun der InSight Missioun hunn d'Fuerschungsteams ähnlech Conclusiounen erreecht. Béid Équipë ware sech eens datt de flëssege Eisen-Néckelkär vum Mars nëmmen hallef op d'Uewerfläch vum Planéit erstreckt. Si hunn och d'Schicht vu geschmollte Fiels identifizéiert mat dräi primäre seismologesche Signaler. Längsseismesch Wellen, oder P-Wellen, trauréieren de Buedem vum Marsmantel awer propagéieren sech net an de Kär. Zur selwechter Zäit propagéiere sech transversale seismesch Wellen, bekannt als S Wellen, aus Marsquakes méi no un der Lander, duerch d'Mëtt- an iewescht Regioun vum Mantel, wat e méi kille festen Zoustand ugeet. Ausserdeem bestätegt Beweiser vu Reflexioune vu S Wellen vun der Spëtzt vun der geschmollte Schicht seng zolidd Natur.

Dës nei Erkenntnisser bidden wäertvoll Abléck an de Kär- a Mantelstruktur vum Mars. D'Kombinatioun vun seismologeschen Observatioune mat Wëssen iwwer terrestresch Planéitbildung an Evolutioun, souwéi Daten iwwer planetaresch Gréisst, Form, Rotatioun a Gravitatiounsfeld, bitt wäertvoll Perspektiven op Mars 'geologesch Geschicht an zukünfteg Dynamik. D'Fuerschung verbessert net nëmmen eist Verständnis vum Mars, awer bitt och e wesentleche Kontext fir terrestresch Planéiten wéi d'Äerd ze verstoen.

Trotzdem ass et wichteg ze bemierken datt d'Studien regional Schnappschëss vum Mars presentéieren, a weider Ermëttlungen op verschiddene Plazen sinn néideg fir e méi ëmfaassend Verständnis vum Innere vum Planéit ze kréien. De Moment gëtt et keng Pläng fir Raumfaartagenturen fir Missiounen ze maachen, déi zousätzlech Donnéeën ubidden fir dës Saach ze klären. Trotzdem representéieren dës rezent Studie bedeitende Fortschrëtter beim Entdeckung vun de Mystère vum Mars Kär.