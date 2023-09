ESA Astronaut Marcus Wandt Axiom Mission 3 zougewisen

ESA-Projet Astronaut Marcus Wandt aus Schweden gouf ausgewielt fir op d'International Space Station (ISS) op der Axiom Mission 3 (Ax-3) am Januar 2024 ze reesen. D'Missioun, genannt Muninn, gëtt ënnerstëtzt vun der ESA an der schwedescher National Space Agency ( SNSA). De Marcus wäert als Missiounsspezialist ënner dem Kommando vum Michael López-Alegría déngen, dem Chef Astronaut vum Axiom Space, deen d'USA a Spuenien als Dual-Bierger representéiert.

D'Ax-3 Missioun wäert déi éischt kommerziell mënschlech Raumfluchmissioun mat engem ESA gesponserten Astronaut sinn. Dëst ënnersträicht d'ESA hir Ënnerstëtzung fir eng nei Generatioun vu Weltraumfuerscher, déi kommerziellen Zougang zum Weltraum benotzen fir d'europäesch Wirtschaft ze brennen an d'Wëssen iwwer d'Äerd weiderzebréngen.

Déi aner Crewmembere fir d'Ax-3 Missioun enthalen de Walter Villadei, en italienesche Air Force Colonel a Pilot, an de Missiounsspezialist Alper Gezeravci aus Türkiye. All dräi Crewmemberen hunn extensiv Flucherfahrung an hunn an der Loftwaff vun hirer Natioun gedéngt.

D'ESA Engagement an dëser Missioun weist den Engagement vun der Agence fir hir Memberstaaten z'ënnerstëtzen a séier, kuerz Dauer Missiounen ze förderen, déi gutt Wëssenschaft, Outreach, Ausbildung a Virdeeler fir d'Liewen op der Äerd generéieren. D'Ax-3 Missioun gëtt erwaart transforméiert ze sinn, déi europäesch Natiounen als Pionéier an der opkomende kommerziell Weltraumindustrie positionéieren.

Eng SpaceX Falcon 9 Rakéit lancéiert Ax-3 op engem SpaceX Crew Dragon Raumschëff vum NASA Kennedy Space Center zu Florida, USA. Eemol mat der ISS dockéiert, wäert de Marcus bis zu 14 Deeg verbréngen fir Mikrogravitatiounsfuerschung a pädagogesch Aktivitéiten ze maachen.

De Marcus mécht de Moment e strenge Trainingsprogramm an Europa, USA, Kanada a Japan fir op d'Missioun virzebereeden. Seng Rees kann op ESA's Exploration Blog, X, an Instagram verfollegt ginn.

Source: ESA (European Space Agency) an Axiom Space