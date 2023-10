Peptide-ähnlech Moleküle am Universum fonnt: Entdeckt d'Origine vum Liewen

Nei Duerchbréch an der Observatiounsmapping hunn d'Präsenz vu peptidähnleche Molekülen am Universum opgedeckt, wat d'Origine vum Liewen beliicht. Den IRAM 30m Teleskop gouf benotzt fir Kartéierungsobservatioune vun zwee Schlësselpeptidähnleche Molekülen, HCONH2 an CH3CONH2, am Sagittarius B2 (Sgr B2) Komplex ze maachen.

Andeems siwe Iwwergäng vun HCONH2 a fënnef Iwwergäng vun CH3CONH2 analyséiert hunn, konnten d'Wëssenschaftler d'raimlech Verdeelung vun dëse Molekülen kartéieren an hir Excitatiounstemperatur a Kolonndicht an der molekulare Enveloppe vum Sgr B2 schätzen. Dës Donnéeën goufen duerch Rotatiounsdiagrammer kritt.

D'Resultater si besonnesch bedeitend well HCONH2 an CH3CONH2 déi zwee einfachst peptidähnlech Moleküle sinn, déi eng enk Verbindung mat de Bausteng vum Liewen hunn. D'Präsenz vun dëse Molekülen am Universum suggeréiert datt d'Konditioune fir d'Bildung vum Liewen méi heefeg kënne sinn wéi virdru gegleeft.

D'Analyse weist datt d'Excitatiounstemperatur vum HCONH2 iwwer d'molekulare Enveloppe vum Sgr B2 variéiert, a bitt Abléck an déi komplex chemesch Prozesser déi an dëser Regioun stattfannen. Zousätzlech, andeems d'selwescht Excitatiounstemperatur wéi HCONH2 ugeholl gëtt, hunn d'Wëssenschaftler och d'Kolonndichte vum CH3CONH2 berechent.

Dës Entdeckung mécht nei Weeër fir Fuerschung iwwer d'Origine vum Liewen op, a liwwert Wëssenschaftler wäertvoll Daten fir déi chemesch Prozesser déi am Universum optrieden weider ze verstoen. Wéi d'Technologie weider geet, weider Kartéierungsobservatiounen an Analyse vu peptidähnleche Molekülle a verschiddene Regioune kënnen nach méi interessant Abléck an d'Bausteng vum Liewen entdecken.

Oft gestallten Froen

Q: Wat sinn peptidähnlech Moleküle?

Peptidähnlech Moleküle sinn organesch Moleküle déi d'Basisstruktur vu Peptiden ähnelen, déi wesentlech Komponente vu Proteinen sinn an eng entscheedend Roll an biologesche Prozesser spillen.

Q: Wéi goufen dës peptidähnlech Moleküle festgestallt?

Kartéierungsobservatioune vun HCONH2 an CH3CONH2 goufen mam IRAM 30m Teleskop a Richtung Sagittarius B2 (Sgr B2) Komplex gemaach. Verschidde Transitioune vun dëse Moleküle goufen analyséiert fir hir raimlech Verdeelung ze kartéieren an hir Excitatiounstemperatur a Kolonndicht ze schätzen.

Q: Wat bedeit dës Entdeckung fir d'Origine vum Liewen?

D'Präsenz vu peptidähnleche Molekülen am Universum suggeréiert datt d'Konditioune fir d'Bildung vum Liewen méi heefeg kënne sinn wéi virdru gegleeft. Dës Entdeckung liwwert wäertvoll Abléck an déi chemesch Prozesser déi am Universum optrieden an dréit zu eisem Verständnis vun den Urspronk vum Liewen bäi.