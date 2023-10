D'Mars Orbiter Mission-2: Entdeckt de Mars mat mächtege Notzlaascht

Indien preparéiert sech op nach en anere Meilesteen an der Weltraumfuerschung mat der kommender Mars Orbiter Mission-2, och bekannt als Mangalyaan-2. Dës Missioun wäert mat enger diverser Palette vu wëssenschaftleche Notzlaascht ausgestatt sinn, jidderee a verschiddene Stadien vun der Entwécklung.

Ee vun de Schlëssel Notzlaascht ass de Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), deen eng entscheedend Roll spillt fir d'Existenz vun hypothetiséierte Marsringen ze bestätegen an d'Quell vum Stëbs z'entdecken. De Stëbs kéint potenziell aus dem Mars 'enigmatesche Mound Phobos an Deimos entstoen. Den Urspronk vun dësem Stëbs ze verstoen wäert wäertvoll Abléck an déi geologesch Prozesser um Mars ginn.

Eng aner wichteg Notzlaascht ass de Radio Occultation (RO) Experiment, dat sech op d'Messung vun neutralen an Elektronendichtprofiler an der Marsatmosphär konzentréiert. Mat Hëllef vun engem Mikrowelle-Sender soll dëst Experiment e méi déif Verständnis vun der Zesummesetzung an dem Verhalen vun der Atmosphär kréien. Dës Donnéeë wäerte wesentlech sinn fir d'Klima an d'Wiedermuster um Mars ze studéieren.

D'Mangalyaan-2 Missioun wäert och den Energetic Ion Spectrometer (EIS) weisen, deen d'energesche Partikelen am Martian Ëmfeld analyséiert. Dëst wäert d'Wëssenschaftler hëllefen d'Interaktioun tëscht dem Sonnewand an der Marsatmosphär ze studéieren, d'Liicht op de Magnéitfeld vum Planéit a säin Effekt op d'Atmosphär ze werfen.

Zousätzlech wäert d'Missioun d'Langmuir Sonde an d'Elektresch Feldexperiment (LPEX) droen. Dës Instrumenter moossen d'elektresch Felder a Plasma Dicht an der Mars Ionosphär, déi wäertvoll Daten iwwer déi iewescht Atmosphär a seng Interaktioun mam Sonnewand liwweren.

D'Mars Orbiter Mission-2 huet grouss Verspriechen fir eist Wëssen iwwer de Roude Planéit auszebauen. Duerch dës mächteg Notzlaascht z'installéieren, zielt ISRO fir wäertvoll Daten iwwer d'Marsatmosphär, Stëbs an Ionosphär ze sammelen. D'Abléck, déi aus dëser Missioun kritt gëtt, wäerten zu eisem Verständnis vun de geologeschen an atmosphäresche Prozesser vum Mars bäidroen.

