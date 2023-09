Eng Grim Zukunft: Mamendéieren kéinten Ausstierwen an 250 Millioune Joer sinn

Eng nei Etude warnt datt Mamendéieren, och Mënschen, an den nächsten 250 Millioune Joer ausstierwen kënnen. Fuerscher hunn eng virtuell Simulatioun benotzt fir d'Zukunft vun eisem Planéit ze projizéieren, andeems Faktore wéi d'Bewegung vun de Kontinenter, d'Verännerunge vun der Atmosphär Zesummesetzung an d'Erhéijung vun der Hellegkeet vun der Sonn berücksichtegt ginn.

D'Etude, gefouert vum Alexander Farnsworth, e Paleoklimawëssenschaftler vun der University of Bristol, huet festgestallt datt eng Kombinatioun vun enger méi hell Sonn, Verännerungen an der Geographie vun de Kontinenter, an erhéicht Kuelendioxidniveauen en Ëmfeld kreéieren dat Mamendéieren net kënnen iwwerliewen an.

D'Fuerscher hunn d'Bildung vun engem Superkontinent virausgesot, genannt Pangea Ultima, laanscht den Equator 250 Millioune Joer an d'Zukunft. Computersimulatioune weisen datt de gréissten Deel vun der Landmass op Pangea Ultima geféierlech héich Temperaturen erliewen. D'Land erwiermt méi séier wéi den Ozean, a mat all de Kontinenter zesummen gedréckt, géif et grouss bannenzeg Beräicher ginn, wou Temperaturen eropgoen.

Zousätzlech géif d'Topographie vu Pangea Ultima, mat grousse Strécke vu flaachem Land wäit vum Ozean, de Prozess vun der Kuelendioxidentfernung aus der Atmosphär verlangsamen. De Modell huet och virgeschloen datt de Superkontinent mat Vulkane besat wier, déi grouss Quantitéite Kuelendioxid fräiginn, wat den Erwiermungseffekt weider verschäerft.

Wärend e puer Gebidder op de Rand vum Pangea Ultima fir Mamendéieren iwwerliewend kënne sinn, hunn d'Fuerscher ofgeschloss datt d'Majoritéit vum Superkontinent ze waarm wier fir Mamendéieren z'iwwerliewen, wat méiglecherweis zu enger Massausstierwen féiert.

Et ass derwäert ze bemierken datt de Modell de graduelle Réckgang vun der Hëtzt, déi aus dem Äerdbannen entkomm ass, net berücksichtegt huet, wat zu manner Vulkanausbréch a manner Kuelendioxid an d'Atmosphär entlooss ka ginn. Dëse Faktor kéint d'Iwwerliewe vu Mamendéieren verlängeren, obwuel déi exakt Dauer onbekannt bleift.

Trotzdem stellt dës Etude eng däischter Zukunft fir Mamendéieren vir, wann de projizéierte Szenario vun engem Superkontinent an ëmmer méi Temperaturen eng Realitéit gëtt.

