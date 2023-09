Kontakt maachen: Fuerscher hunn erfollegräich individuell Graphene Nanoribbons opgebaut

By

Fuerscher vun der University of Illinois Urbana-Champaign hunn eng Method entwéckelt fir d'Graphen Nanoribbons (GNRs) opzebauen, eng Klass vun eendimensionalen Materialien, déi bedeitend kënne sinn fir mikroelektronesch Geräter ze skaléieren. D'Team fabrizéiert Nanometer-Skala Metallkontakter op eenzel GNRs mat engem Direct-Write Scanning Tunneling Mikroskopie (STM) baséiert Prozess. Dës Method erlaabt déi präzis Fabrikatioun vu Metallkontakter op spezifesch GNRs, wat d'Apparatfunktionalitéit induzéieren, déi fir Transistorfunktioun erfuerderlech ass.

Graphene, eng een-Atom-déck Schicht vu Kuelestoffatomer, gouf laang als potenziell High-Speed-elektronescht Material ugesinn mat der Méiglechkeet Silizium z'ersetzen. Wéi och ëmmer, Graphen selwer ass keen Hallefleit. Fir Halbleitereigenschaften am Graphen z'induzéieren, muss et ganz kleng gemaach ginn oder a spezifesch Formen konstruéiert ginn, sou wéi Bänner. An dëser Etude goufen atomesch präzis GNRs synthetiséiert, a Metallkontakter goufen erfollegräich erstallt.

D'Team huet e Scannen-Tunnelmikroskop benotzt fir d'Uewerfläch ze scannen an GNRs z'identifizéieren. Wann e GNR lokaliséiert gouf, hunn d'Fuerscher den Elektronenstrahl am STM benotzt fir Metalldepositioun auszeléisen an d'Drähten ze kreéieren. Dës präzis Verdrahtungsmethod erlaabt d'kontrolléiert Fabrikatioun vu Metallkontakter op den GNRs. D'Fuerscher hunn och festgestallt datt den elektronesche Charakter vun den GNRs geännert huet wann d'Metallkontakte applizéiert goufen, wat d'Fähigkeit beweist fir hir Eegeschafte virsiichteg ze änneren.

Ee Virdeel vun dëser Technik ass datt et an engem ultra-héich Vakuum Ëmfeld geleet gëtt, a garantéiert datt d'Material fräi bleift vun atmosphäresche Verschmotzungen, déi d'Leeschtung vum Apparat ofbaue kënnen. De nächste Schrëtt fir d'Fuerschungsteam ass e funktionnéierende Transistor mat de fabrizéierte GNRs ze kreéieren a seng Charakteristiken ze moossen.

Dësen Duerchbroch beim Verdranung vun eenzelne GNRs mécht nei Méiglechkeeten op fir d'Entwécklung vun High-Speed-elektroneschen Apparater a mécht de Wee fir weider Fortschrëtter an der graphene-baséiert Technologie.

Quell: University of Illinois Grainger College of Engineering