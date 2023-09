Fuerscher entwéckelen Method fir "Wire Up" Graphene Nanoribbons fir Microelectronics

By

D'Fuerscher hunn en Duerchbroch an der Entwécklung vu graphene Nanoribbons (GNRs) gemaach, eng Klass vun eendimensionalen Materialien, déi Verspriechen fir d'Benotzung an mikroelektroneschen Apparater weisen. D'Team huet en Direct-Write Scanning Tunneling Mikroskopie (STM) baséiert Prozess benotzt fir Nanometer-Skala Metallkontakter op eenzel GNRs ze fabrizéieren, wat d'Kontroll vun hiren elektroneschen Eegeschafte erlaabt.

Graphene, eng een-Atom-déck Schicht vu Kuelestoffatomer, huet d'Opmierksamkeet als potenziell High-Speed-elektronescht Material ugezunn. Wéi och ëmmer, säi Mangel u Halbleitereigenschaften war eng Begrenzung. An dëser Etude goufen atomesch präzis GNRs erstallt a Metallkontakter goufen erfollegräich gemaach, wat déi néideg Funktionalitéit fir Transistoroperatioun induzéiert.

D'Fuerscher hunn eng Technik benotzt mat engem Scannen-Tunnelmikroskop fir d'Uewerfläch ze scannen an gëeegent GNRs z'identifizéieren. Wann e GNR identifizéiert gouf, gouf Metalldepositioun mat engem Elektronenstrahl ausgeléist fir d'Verdrahtung ze kreéieren. Dës Method fir GNRs opzebauen gouf fonnt méi präzis a manner onsécher wéi fréier Methoden.

Ee Virdeel vun dëser Method ass datt et an engem ultra-héich Vakuum Ëmfeld ausgeführt gëtt, d'Propperheet vum Material assuréiert an d'Verschlechterung vun der Apparatleistung verhënnert. D'Fuerscher hunn och festgestallt datt d'elektronesch Eegeschafte vun den GNRs geännert ginn, andeems Metallkontakter op d'GNRs gesat goufen. Dës "Doping" vun den GNRs kann erreecht ginn andeems verschidden Aarte vu Metaller deposéiert ginn, wat e Wee ubitt fir d'Charakteristiken vun den GNRs ofzestëmmen ouni de Besoin fir chemesch Reaktiounen.

De nächste Schrëtt fir d'Fuerscher ass e funktionnéierende Transistor mat dëser Method ze kreéieren a seng Charakteristiken ze moossen. D'Entwécklung vun enger präzis an zouverléisseger Method fir Metallkontakter zu spezifesche GNRs ze maachen bréngt eis méi no un d'Realiséierung vu mikroelektronesche Geräter mat Graphen-Nanoribbons.

Quelle: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)