Geologesch Wonner an der Arktis digitaliséieren: D'Svalbox Digital Model Database

D'Svalbox Digital Model Database (DMDb) ass eng nei regional Datebank déi Geowëssenschaftler Zougang zu digitalen Outcrop Modeller (DOMs) aus dem Remote Svalbard Archipel bitt. Verëffentlecht am Journal Geosphere, enthält d'Datebank de Moment 135 DOMs, déi Daten aus 114 km2 vun dësem schwéier zougängleche Gebitt ubidden.

DOMs sinn dreidimensional digital Representatioune vu geologeschen Ausgruewungen, déi modern geowëssenschaftlech Fuerschung revolutionéiert hunn. De Svalbox DMDb integréiert dës Modeller mat anere geowëssenschaftlechen Donnéeën, dorënner 3D Drone Footage, bitt Geowëssenschaftler eng ëmfaassend Vue op d'geologesch Formatiounen an dëser eenzegaarteger Regioun.

D'Svalbox DMDb steet eraus fir seng Anhale mat de FAIR (findbar, accessibel, interoperabel a reusable) Prinzipien, dat heescht datt d'Donnéeën an d'Metadaten, déi an der Datebank gedeelt ginn, einfach lokaliséiert, zougänglech a benotzt kënne vun anere Fuerscher. All Entrée an der Datebank enthält rau Inputdaten a veraarbechte Ausgabdaten an huet en DOI fir Traceabilitéit an Zitatioun.

Dës Datebank ass besonnesch wäertvoll fir Geowëssenschaftler déi um Svalbard schaffen, souwéi fir pädagogesch Zwecker. Déi digital Outcrop Modeller, déi vun der Svalbox DMDb zur Verfügung gestallt ginn, verlängeren d'Feldsaison onbestëmmt an erméiglechen Zougang zu Siten déi typesch duerch traditionell Feldaarbecht onzougänglech sinn. Dëst hëlleft d'Fuerscher besser op Expeditioune virzebereeden a verstäerkt hir Verständnis vun der séier verännerter Arktescher Landschaft, déi bedeitend Transformatiounen erliewt wéinst Gletscher Réckzuch.

Ee bemierkenswäert Beispill dat am Geospherepabeier beliicht ass de Festningen Profil, dem Svalbard seng eenzeg Geotop. Dëst geologescht Wonner spant iwwer 400 Millioune Joer a bitt eng eenzegaarteg vertikal Stratigraphie iwwer e 7 km Transekt. D'Svalbox DMDb behält dës geologesch Opzeechnungen am Zäitlaf, fir hir wëssenschaftlech Bedeitung fir zukünfteg Generatiounen ze garantéieren.

D'Svalbox DMDb geet weider erweidert wéi méi DOMs an d'Datebank bäigefüügt ginn. D'Disponibilitéit vun dësen digitale Modeller huet schonn zu Zesummenaarbechten a Publikatiounen gefouert, déi zum Fortschrëtt vun der wëssenschaftlecher Fuerschung am Svalbard Archipel bäigedroen hunn.

