Mystery Light and Bang Heard zu Melbourne's North Leaves Experts Sich no Äntwerten

D'Awunner am Norde vu Melbourne ware verwinnt vun engem helle Blitz vun orange Liicht, gefollegt vun engem haart Explosioun, deen e Mëttwoch just virun 9 Auer geschitt ass. Footage vum Zwëschefall gouf wäit op sozialen Medien gedeelt, a festgehalen de Moment wou en Doreen Awunner de Phänomen Zeien huet wärend hien eppes aus sengem Auto zréckgezunn huet. Intrigéiert vum Sound, huet hien sech op d'Strooss geworf fir seng Quell z'ënnersichen.

Laut Sean Scanlon, engem Awunner vun Doreen, war de Kaméidi anescht wéi alles wat hien jeemools héieren huet. "Dëst huet de Buedem gerëselt an et huet all Noper aus hirem Heem erausgezunn," sot hien 7NEWS. D'Explosioun war net op Doreen eleng limitéiert, well d'Awunner zu Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek, an Doncaster och gemellt hunn en haart Knall ze héieren.

Autoritéiten an Experten am Weltraumsecteur sinn iwwerrascht vun der Manifestatioun, well keng Meteoritaktivitéit an der Géigend festgestallt gouf. Geoscience Australien huet keng Äerdbiewen Aktivitéit opgeholl, an d'Elektrizitéitsfirma AusNet huet keng Beweiser fir Explosiounen oder Schued fonnt. D'Victorian Regierung huet bestätegt datt et keng onerlaabt Detonatiounen am Emgéigend Steebroch waren oder keng lafend Stroosseaarbechten.

Dëst ass net déi éischte Kéier datt esou en Tëschefall zu Victoria geschitt ass. Am August gouf en ähnlechen Liichtkugel begleet vun engem haarden Boom um Himmel observéiert. D'Raumfaartagentur huet spéider festgestallt datt et héchstwahrscheinlech Schutt vun enger russescher Sojus-2 Rakéit war, déi an d'Äerdatmosphär erakoum.

D'Ursaach vum kierzleche Geheimnis Liicht a Knall am Norden vun Melbourne bleift onbekannt, Experten an Awunner hannerlooss op der Sich no Äntwerten. D'Autoritéiten ënnersichen den Tëschefall weider fir säin Urspronk an d'Natur ze bestëmmen.

