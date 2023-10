D'Mystère vum Metal-Isolator Transitioun Decodéiert vu Wëssenschaftler

D'Wëssenschaftler hunn d'Geheimnis hannert dem Metallisolatoriwwergang erfollegräich dekodéiert, dee vu bestëmmte Materialien ënner externe Reizen wéi Temperatur, Drock an elektresch Felder ausgestallt gëtt. Dës Duerchbroch Entdeckung mécht de Wee fir funktionell Materialien an Apparater ze designen, dorënner Sensoren an Aktuatoren.

Den Iwwergank tëscht de metalleschen an isoléierende Staaten a Materialien huet d'Wëssenschaftler an d'Ingenieuren faszinéiert zënter senger éischter Entdeckung am Magnetit am Joer 1939. Verschidde Materialien hunn déi bemierkenswäert Fäegkeet tëscht dësen zwee Staaten ënner verschiddenen externen Reizen ze iwwergoen. Dëst Phänomen, bekannt als Metal-Isolator Transition (MIT), huet kritesch wëssenschaftlech Abléck a praktesch Uwendungen an enger breet Palette vun Apparater geliwwert.

Een esou Material dat den Metall-Isolator Iwwergang ausstellt ass Chromnitrid (CrN). De Mechanismus hannert dësem Iwwergank ass experimentell onverifizéiert bliwwen fir bal zwee Joerzéngte, trotz theoreteschen Prognosen. Wéi och ëmmer, e Team vum Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research (JNCASR) huet elo experimentell d'Roll vum magnetesche Stress bei der Fuerderung vum Metal-Isolator-Transitioun am CrN bewisen.

D'Team, gefouert vum Prof. Bivas Saha, entdeckt datt d'spezifesch Arrangement vum atomesche Spin am CrN magnetesche Stress generéiert, wat de simultane strukturellen, magnetesche a Metallisolatortransitioun dréit. Dëse magnetesche Stress entsteet aus dem Zesummespill tëscht zwee ënnerschiddleche magnetesche Bestellungen, déi un der magnetescher Austauschinteraktioun tëscht Nopesch Chromatome verbonne sinn.

Fir den Metall-Isolator Iwwergang ze manipuléieren, huet d'Team eng Technik benotzt, genannt Epitaxial-Belaaschtungstechnik, déi d'Ännere vun der Gläichgewiicht Atomabstand bannent CrN ultradënnen Filmer involvéiert. Si hunn erausfonnt datt d'Kompressiounsbelaaschtung de magnetesche Stress erhéicht, wat zu engem Metallisolatoriwwergank bei méi héijen Temperaturen am Verglach zu Bulkwäerter resultéiert. Ëmgekéiert reduzéiert d'Spannspannung de magnetesche Stress, wat zum Iwwergang bei wesentlech méi nidderegen Temperaturen féiert.

D'Resultater vum Team, publizéiert am Journal Phys. Rev Lett, Highlight déi pivotal Roll vum magnetesche Stress am Metal-Isolator Transitioun vu CrN. Dës Entdeckung féiert magnetesche Stress als eng nei dreiwend Kraaft nieft gutt etabléiert Kräfte wéi Coulomb Ofstouss a Lokaliséierungseffekter.

Déi nei Versteesdemech vun der Metal-Isolator Iwwergangsmechanismus kann zu engem bessere Versteesdemech vun der Kopplung tëscht spin bäidroen, charge, a Gitter Fräiheetsgraden an Material. Zousätzlech mécht et Méiglechkeeten op fir nei Materialer mat wesentleche magnetesche Stress z'identifizéieren an nei Klassen vu Materialien z'entdecken déi den Metallisolator-Phastransitioun weisen.

