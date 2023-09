By

Fuerscher vum RIKEN Center for Quantum Computing hunn bedeitend Fortschrëtter am Beräich vun der Quantefehlerkorrektur mat Maschinnléiere gemaach. Quantecomputer funktionnéieren op Qubits, déi a ville Staaten gläichzäiteg existéiere kënnen, am Géigesaz zu klassesche Computeren déi op Bits operéieren. Dës Charakteristik erlaabt Quantecomputer Aufgaben mat potenziellen Virdeeler bei Sichen, Optimisatiounen a Kryptografie auszeféieren. Wéi och ëmmer, déi fragil Natur vu Quantesuperpositioune mécht se ufälleg fir Feeler induzéiert duerch Ëmweltstéierungen, wat zum Verloscht vu Quantevirdeeler féiert.

Quantefehlerkorrektiounsmethoden goufen entwéckelt fir Feeler ze neutraliséieren, awer hir Ëmsetzung ass Erausfuerderung wéinst der verstäerkter Geräterkomplexitéit a Feeler-ufälleg Prozesser. An dëser Etude hunn d'Fuerscher sech op eng autonom Approche fir d'Quantefehlerkorrektur mat Maschinnléiere konzentréiert. Si hunn d'Verstäerkungsléiere benotzt, eng fortgeschratt Maschinnléiertechnik, fir e kënschtlecht Ëmfeld ze optimiséieren dat heefeg Feelerdetektéierend Miessunge ersetzt.

D'Fuerscher hunn "bosonesch Qubit Kodéierungen" ënnersicht, déi an aktuellen Quantecomputer Maschinnen op Basis vu Superleitungskreesser benotzt ginn. Duerch hir Exploratioun hunn se eng einfach, geschätzte Qubit Kodéierung identifizéiert, déi d'Komplexitéit vum Apparat wesentlech reduzéiert huet an aner Kodéierungen a Feelerkorrekturfäegkeeten iwwerpréift.

D'Resultater vun dëser Etude weisen d'Potenzial vu Maschinnléiere bei der Quantefehlerkorrektur a bréngen eis méi no un déi erfollegräich Ëmsetzung vun der Quantefehlerkorrektur an Experimenter. D'Integratioun vu Maschinnléieren, kënschtlech neural Netzwierker, Quantefehlerkorrektur a Quantefehler Toleranz kënnen d'Erausfuerderunge vu grousser Quanteberechenung an Optimiséierung adresséieren.

Dës Fuerschung, publizéiert an Physical Review Letters, dréit zum Fortschrëtt vun der Quantecomputer Technologie bäi andeems se méi effizient an effektiv Feelerkorrektursystemer erméiglechen.

Quelle: RIKEN, Physical Review Letters