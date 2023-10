Déi kommend Mounddäischtert 2023 an Indien: Eng Himmelsausrichtung

E faszinante Himmelsevenement ass agestallt fir Himmelbegeeschterten an Indien am nächste Joer ze begeeschteren. Den 28. Oktober 2023 wäert eng Mounddäischtert, och bekannt als Chandra Grahan, den Nuetshimmel begeeschteren. Wärend enger Mounddäischtert positionéiert d'Äerd sech tëscht der Sonn an dem Mound, wat zu der Ausriichtung vun allen dräi Himmelskierper resultéiert. Dës Ausriichtung kann zu zwou Zorte vu Sonnendäischtert féieren: eng total Mounddäischtert an eng partiell Mounddäischtert.

Wärend enger totaler Mounddäischtert ass de ganze Mound am Sonnendäischtert vun der Äerd verschleeft. Op der anerer Säit geschitt eng deelweis Mounddäischtert wann nëmmen en Deel vum Mound ënner dem Äerdschiet fält. Déi kommend Mounddäischtert an Indien gëtt als deelweis Mounddäischtert kategoriséiert.

Fir déi, déi gären dësen Himmelsspektakel gesinn, hei ass alles wat Dir wësse musst iwwer d'Mounddäischtert am Joer 2023.

Timing a Visibilitéit

Déi partiell Mounddäischtert soll e Samschdeg den 28. Oktober unzefänken a bis op de Sonndeg 29. Oktober verlängeren. D'Däischtert wäert aus allen Deeler vun Indien ëm Mëtternuecht siichtbar sinn. Zousätzlech, Regiounen iwwer de Westleche Pazifik, Australien, Asien, Europa, Afrika, Ost-Südamerika, Nordoste vun Nordamerika, den Atlanteschen Ozean, den Indeschen Ozean, an de Südpazifikeschen Ozean hunn och d'Méiglechkeet dëst faszinéierend Event ze beobachten.

An Indien fänkt d'Eclips ëm ongeféier 11:31 Auer un an erreecht säin Héichpunkt tëscht 1:05 Auer an 2:24 Auer Sonndes, den 29. Oktober.

Wéi kuckt d'Mounddäischtert

Am Géigesaz zu enger Sonnendäischtert kann eng Mounddäischtert sécher mat bloussem A observéiert ginn. Wéi och ëmmer, d'Verwäertung oder en Teleskop kann d'Erfahrung verbesseren a méi komplizéiert Detailer opdecken, wéi zum Beispill de rouden Téin vum Mound.

Fir déi bescht Vue ze garantéieren, recommandéiere Experten eng donkel Plaz ze fannen ewech vum Afloss vun helle Luuchten. Dëst erlaabt Iech den Himmelsevenement voll ze schätzen a sech iwwer d'Schéinheet vum Mound ze bewonneren wéi et an d'Äerd umbral Schied erakënnt.

FAQ:

Q: Wat ass eng Mounddäischtert?

A: Eng Mounddäischtert geschitt während engem Vollmound wann d'Äerd sech tëscht der Sonn an dem Mound positionéiert, wat zu der Ausriichtung vun allen dräi Himmelskierper resultéiert.

Q: Wéini wäert d'Mounddäischtert 2023 an Indien geschéien?

A: D'Mounddäischtert am Joer 2023 wäert den 28.-29. Oktober an Indien optrieden.

Q: Wéi kann ech d'Mounddäischtert kucken?

A: D'Mounddäischtert kann sécher mat bloussem A observéiert ginn. Et ass recommandéiert eng donkel Plaz ewech vun helle Luuchten ze fannen fir déi bescht Vue Erfahrung. Mat engem Spektiv oder engem Teleskop kann d'Erfahrung verbesseren.