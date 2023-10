Neien Titel: Entdeckt d'Mystère vun enger Mounddäischtert am Joer 2023

Mounddäischtert hunn ëmmer Leit vun all Alter faszinéiert, e Gefill vu Wonner an Erfaassung opruffen. Am Joer 2023 wäert en Himmelsevenement bekannt als Chandra Grahan oder Mounddäischtert optrieden, déi d'Opmierksamkeet vun Astronomie-Enthusiaster weltwäit erfaasst. Wärend enger Mounddäischtert passéiert d'Äerd tëscht der Sonn an dem Mound a werft säi Schied op d'Uewerfläch vum Mound. Dëst Phänomen kann nëmme während engem Vollmound stattfannen, wann d'Sonn, d'Äerd a de Mound an enger riichter Linn ausgeriicht sinn.

Chandra Grahan 2023: Mounddäischtert, Datum an Zäit

Déi partiell Mounddäischtert soll e Samschdeg den 28. Oktober unzefänken a weider an de fréie Stonnen vum Sonndeg, den 29. Oktober. Wéi de Mound den 28. Oktober an de Penumbra-Schatten vun der Äerd fällt, wäert e spéider an déi däischter Regioun erakommen, bekannt als Umbra.

Chandra Grahan 2023 Timing: Wäert Mounddäischtert an Indien gesi ginn?

Jo, dës Mounddäischtert wäert an Indien an iwwer den asiatesche Kontinent sichtbar sinn. No der amerikanescher Raumfaartagentur NASA, bitt Indien prime Gesiichtsméiglechkeeten fir dëst Himmelsevenement.

Chandra Grahan 2023: Wou soss wäert d'Mounddäischtert siichtbar sinn?

Nieft Indien wäert d'Mounddäischtert och uechter d'östlech Hemisphär siichtbar sinn, dorënner Gebidder vun Afrika, Europa, Asien an Australien. Observateuren an de Vereenegte Staate vun Amerika wäerten awer net d'Chance hunn dëse Spektakel ze gesinn. E puer Regioune vu Brasilien a Südamerika kënnen d'Däischtert während dem Moundopgang erliewen.

Mounddäischtert 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal Zäit

D'Sutak-Period, ugesinn fir ongeféier 9 Stonnen ze daueren, fänkt um 04:06 PM Samschdeg, 28. Oktober un, a schléisst um 02:22 AM Sonndeg, 29. Oktober.

Chandra Grahan 2023, Lunar Eclipse: Sharad Purnima tithi, Datum an Zäit

De Purnima Tithi, deen de Vollmound symboliséiert, fänkt um 04:15 Auer Samschdeg, den 28. Oktober un, an endt um 01:52 Auer Sonndes, den 29. Oktober.

Wat ass eng Mounddäischtert?

Mounddäischtert sinn heefeg Himmelsevenementer déi aus verschiddenen Deeler vun der Äerd observéiert kënne ginn. Si besteet aus zwou Haaptphasen: der penumbral Sonnendäischtert an der umbral Sonnendäischtert. D'penumbral Sonnendäischtert ass déi initial Stuf wann de Mound an de penumbrale Schied vun der Äerd erakënnt, wat e subtile Dimmeffekt verursaacht. D' Sonnendäischtert ass déi méi dramatesch Phase , während där de Mound an d'Äerddäischterschiet erakënnt. Wéi et méi déif an de Schied fortgeet, kann de Mound däischter ginn an Téin vu rout, orange oder brong ophuelen - e Phänomen deen dacks als "Bluttmound" bezeechent gëtt. Dës markant Faarf ass e Resultat vum Sonneliicht, deen duerch d'Äerdatmosphär verstreet gëtt, wat et erlaabt nëmme méi laang Wellelängten vum Liicht de Mound z'erreechen an ze beliichten.

Lunar Eclipse 2023: Ass et sécher de Chandra Grahan ze gesinn?

Am Géigesaz zu Sonnendäischtert, déi speziellen Aeschutz erfuerderen, sinn Mounddäischtert sécher mat bloussem A ze observéieren. Binoculars oder Teleskop kënnen d'Erfahrung verbesseren andeems se méi no kucken. Et ass derwäert ze notéieren datt d'Erscheinung an d'Dauer vun enger Mounddäischtert vun engem Event zu engem aneren variéiere kënnen, ofhängeg vun der Positioun vum Mound a senger Ëmlafbunn an der Orientéierung vun der Äerd.