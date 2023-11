Eng nei Perspektiv op d'NASA's Lucy Missioun: Infraroutdaten benotzen fir Asteroiden z'entdecken

D'NASA Lucy Missioun huet haut e bedeitende Meilesteen erreecht mat senger éischter Begéinung mat engem Asteroid wéi d'Raumschëff a Richtung Jupiter seng Ëmlafbunn reest. Dës Begeeschterung wäert als Test fir d'Missiounssystemer a Prozeduren déngen. Wéi och ëmmer, ier se hir Destinatioun erreecht hunn, hunn d'Fuerscher Infraroutdaten vum NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) benotzt fir eist Verständnis vun der Gréisst an der Uewerflächereflektivitéit vum Asteroid ze verfeineren.

D'Haaptasteroidengurt, déi tëscht Mars a Jupiter läit, ass Heem fir vill Asteroiden, dorënner deen deen d'Lucy passéiert. D'Studie vun dësen Asteroide gëtt wäertvoll Abléck an d'Bildung an d'Evolutioun vun eisem Sonnesystem. Duerch déi 13 Joer al Daten aus WISE ze benotzen, konnten d'Wëssenschaftler aktualiséiert Schätzunge fir d'Gréisst an d'Albedo vum Asteroid berechent ginn. Albedo bezitt sech op d'Messung vun der Reflexivitéit vun engem Himmelsobjekt.

Dës nei Etude, publizéiert am Astrophysical Journal Letters, weist de Wäert vun serendipitous Observatiounen. Am Joer 2010 huet de WISE den Asteroid onbedéngt während senger Haaptmissioun gescannt, och wann säin Haaptzweck war de ganzen Himmel an Infrarout Liicht ze kartéieren. Och wann d'Signal vum Asteroid am Ufank ze schwaach war fir z'entdecken, hunn d'Fuerscher raffinéiert Algorithmen benotzt fir verschidde Beliichtungen ze stackelen an dem Asteroid säin däischter Infraroutsignal z'entdecken.

D'Analyse vun de WISE-Observatioune verfeinert net nëmmen d'Gréisst vum Asteroid, deen op ongeféier eng hallef Meilen Duerchmiesser geschat gëtt, mä huet och Liicht op seng Albedo geluecht, wat suggeréiert datt e zu der stengeger (S-Typ) Kategorie gehéiert. Dës Erkenntnisser droen zu eisem Verständnis vun no-Äerd Objeten an hir Charakteristiken bäi.

D'NASA Lucy Missioun zielt d'Trojanesch Asteroiden z'erklären, eng Grupp vu klenge Kierper déi de Jupiter kreéieren. Dës Begeeschterung mam Asteroid wärend senger Rees déngt als Praxis fir d'Missioun, hëlleft Wëssenschaftler hir Methoden fir dës antik Iwwerreschter aus dem fréie Sonnesystem ze studéieren.

FAQ:

Q: Wat ass Albedo?

A: Albedo bezitt sech op d'Messung vun der Reflexivitéit vun engem Objet. An dësem Fall hëlleft se d'Uewerflächehellegkeet vum Asteroid ze bestëmmen.

Q: Wat ass den Haaptasteroidengurt?

A: Den Haaptasteroidegurt ass eng Regioun tëscht de Bunnen vum Mars a Jupiter, déi eng grouss Unzuel vun Asteroiden enthält.

Q: Wat sinn déi trojanesch Asteroiden?

A: Trojanesche Asteroide sinn eng Grupp vu klengen Himmelskierper, déi dem Jupiter seng Ëmlafbunn deelen a gegleeft ginn Iwwerreschter aus dem fréie Sonnesystem ze sinn.

Quelle: NASA/JPL-Caltech