De Weltraumzäit verléisst seng Mark op der Äerdatmosphär

Eng rezent Etude publizéiert am Proceedings of the National Academy of Sciences weist datt de Space Age en Impakt op d'Äerdatmosphär huet. Fuerscher hunn bedeitend Quantitéiten u Metaller an Aerosolen an der Atmosphär fonnt, méiglecherweis duerch d'Erhéijung vun der Zuel vu Raumschëffer a Satellitestarten a Retouren. Dës Präsenz vu Metall verännert d'atmosphäresch Chimie, beaflosst potenziell d'Ozonschicht an d'Klima.

Leed vum Dan Murphy vun der National Oceanic and Atmospheric Administration, huet d'Fuerschungsteam iwwer 20 Elementer entdeckt a Verhältnisser déi mat deenen, déi an Raumschëff Legierungen benotzt ginn, entspriechen. Si beobachtet datt d'Mass vu bestëmmte Metaller, wéi Lithium, Aluminium, Kupfer a Bläi, aus dem Raumschëff erëmzekréien d'Konzentratioune vun dësen Metaller, déi am natierleche kosmesche Stëbs fonnt goufen, wäit iwwerschratt. Schockéierend, bal 10% vu grousse Schwefelsäurepartikelen, déi hëllefen d'Ozonschicht ze schützen an ze pufferen, enthalen Aluminium an aner Raumschëff Metaller.

D'Wëssenschaftler schätzen datt bis 2030 bis zu 50,000 méi Satellitte kënnen Ëmlafbunn erreechen. Dëst bedeit datt an den nächste Joerzéngte bis zu d'Halschent vun de Stratosphäresche Schwefelsäure-Partikel Metaller aus der Reentry enthalen. D'Auswierkunge vun dësem op d'Atmosphär, d'Ozonschicht an d'Liewen op der Äerd sinn nach onbekannt.

D'Studie vun der Stratosphär ass Erausfuerderung, well et eng Regioun ass wou d'Mënsche net liewen. Nëmmen déi héchste Flich kommen an dëser Regioun fir eng kuerz Zäit. Wéi och ëmmer, als Deel vum NASA Airborne Science Programm, benotzen d'Wëssenschaftler Fuerschungsfliger fir Proben vun der Stratosphär ze sammelen. Instrumenter sinn un der Nues Kegel befestegt fir sécherzestellen, datt d'Loft, déi gepréift gëtt, frësch an ongestéiert ass.

D'Stratosphär ass eng stabil a scheinbar roueg Schicht vun der Atmosphär. Et ass och d'Haus vun der Ozonschicht, e wesentleche Bestanddeel fir d'Liewen op der Äerd vu schiedlechen ultravioletter Strahlen ze schützen. An de leschte Joerzéngte war d'Ozonschicht ënner Bedrohung, awer koordinéiert global Efforte goufen gemaach fir se ze reparéieren an ze replenéieren.

Déi ëmmer méi Zuel vu Weltraumstarten a Retouren ass verantwortlech fir méi Metaller an d'Stratosphär aféieren. Wéi Rakéite gestart ginn a Satellitte ofgesat ginn, hannerloosse se e Spuer vu Metallpartikelen, déi d'Potenzial hunn d'Atmosphär ze beaflossen op Weeër déi d'Wëssenschaftler nach ëmmer versichen ze verstoen.

Als Ofschloss beliicht d'Etude d'Noutwendegkeet fir weider Fuerschung fir déi exakt Konsequenze vum Weltraumzäit op der Äerdatmosphär ze bestëmmen. D'Resultater suggeréieren datt d'Erhéijung vun Metaller aus Raumschëffer a Satellitte Implikatioune fir d'Klima, d'Ozonschicht an d'allgemeng Bewunnbarkeet vun eisem Planéit hunn.

