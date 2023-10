Eng nei Perspektiv op d'Liewen: Den Universum entdecken an eis Plaz fannen

D'Astronomin an Astrobiolog Dr Aomawa Shields huet sech op d'Sich gestart fir no Liewen iwwer d'Äerd ze sichen, an domat huet si en neit Verständnis vum Sënn vum Liewen op eisem eegene Planéit kritt. D'Gréisst an d'Skala vum Universum hunn hir eng frësch Perspektiv op d'Bedeitung vun eiser Existenz ginn.

An hirem Memoir, "Life on Other Planets: A Memoir of Finding My Place in the Universe", reflektéiert Shields iwwer hir Rees als Wëssenschaftler an den déifgräifenden Impakt et op hir Ausbléck hat. Si fänkt un mat der grousser Magnitude vum Universum ze iwwerdenken, mat sou vill Stäre wéi Sandkorn op de Plage vun der Äerd sinn. Dës Realisatioun déngt als Erënnerung un wéi grouss an beandrockend de Kosmos wierklech ass.

Shields reflektéiert och iwwer d'Wichtegkeet vun der Representatioun an der Diversitéit am Beräich vun der Astronomie. Als afroamerikanesch Fra an engem historesch männlech dominéierte Feld, huet si Inspiratioun an der Présidence vum Barack Obama fonnt. Seng Erreeche huet als Leedungslicht gedéngt, wat beweist datt Individuen aus ënnerrepresentéierten Hannergrënn an all Beräich exceléiere kënnen, och d'Astronomie.

D'Memoir erfuerdert weider d'Gläichgewiicht tëscht verschiddene Passiounen an Dreem ze verfolgen. Shields hat am Ufank eng Carrière am Schauspill verfolgt, awer fonnt datt si sech zréck an d'Astronomie gezunn huet, e Feld dat ëmmer e Gefill vu Wonner an hatt agefouert huet. Dës Reconnectioun mat hire wëssenschaftleche Wuerzelen war eng Erënnerung datt Dreem a Leidenschaft bestoe bleiwen, refuséieren ze ignoréieren.

Ee faszinéierende Aspekt vun der Shields Fuerschung konzentréiert sech op eng Aart vu Planéit genannt "Terminator Habitable". Dës Planéiten hunn en eenzegaartegt Klima wou d'Liewen nëmme laanscht d'Grenz tëscht extremen Bedéngungen vum éiwege Dag an Nuecht existéiere kann. Et ass duerch hir Fuerschung an Ermëttlungen datt Shields an hir Team d'potenziell Existenz vu sou Planéiten entdeckt hunn.

Insgesamt werft d'Shields'Memoir Liicht op den déifgräifenden Impakt deen d'Erfuerschung vum Kosmos op hirem perséinlechen a beruffleche Liewen hat. Andeems hien iwwer eisen eegene Planéit kuckt, huet si eng méi déif Unerkennung fir d'Schéinheet an d'Verbindung vum Liewen op der Äerd kritt. Hir Geschicht déngt als Inspiratioun fir anerer hir Leidenschaften ëmzegoen, hir Dreem ze verfolgen, a Bedeitung an der Wäisheet vum Universum ze fannen.

