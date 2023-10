D'Glühende Spure vu Meteorschaueren verstoen

Wärend Meteorschaueren ginn d'Beobachter heiansdo mat engem rare Phänomen behandelt, bekannt als persistent Zich, déi glühend Spuren sinn, déi um Himmel bleiwen nodeems e Meteor passéiert. Wëssenschaftler probéieren nach ëmmer déi exakt Ursaach vu persistent Zich ze bestëmmen, awer zwou féierend Theorien sinn entstanen.

Eng Theorie suggeréiert datt d'Héichgeschwindegkeet vu Meteoroiden dozou bäidroe fir Elektronen aus Loftmoleküle ze streiden, wat zu Ioniséierung resultéiert. De Glanz, deen a persistent Zich observéiert gëtt, gëtt ugeholl datt se aus der Verëffentlechung vun Energie kommen, wann dës ioniséiert Moleküle e Strahlelektron aus der Ëmwelt erfaassen. Eng aner Theorie beinhalt d'Chemilumineszenz, wou Metaller, déi vu séier bewegende Meteoroiden verdampen, mat Ozon a Sauerstoff an der Atmosphär interagéieren, an e luminéisen Glanz kreéieren.

Beim Héichpunkt vun der Orioniden Meteorschauer, déi an der Nuecht vum 21. op den 22. Oktober geschitt ass, konnten Observateuren ënner kloerem, donkelen Himmel ongeféier 10-20 Meteoren pro Stonn gesinn. De Stralungspunkt, deen anscheinend Ursprong vun de Meteoren ass, war am Stärebild Orion. Et ass awer wichteg net nëmmen op dësem Punkt um Himmel ze fokusséieren, well Orionid Meteore kënnen aus all Richtung optrieden.

Nieft den Orioniden ass et derwäert och op d'Süd-Tauriden an d'Nord-Taurid-Meteorschaueren opzepassen, déi sech mat den Orioniden iwwerlappen. Béid vun dëse Schaueren stamen aus dem Stärebild Taurus, just westlech vum Orion. Wärend d'Nord Tauriden hiren Héichpunkt Mëtt November erreechen, presentéieren d'Süd Tauriden en eenzegaartege Fall.

Weider Fuerschung ass néideg fir d'Mechanismen hannert persistent Zich voll ze verstoen an d'Geheimnisser vu Meteorschaueren z'entdecken. Beobachter ginn encouragéiert sou vill wéi méiglech vum Himmel während Meteorschaueren ze scannen fir hir Chancen ze maximéieren dës faszinéierend Himmelsevenementer ze gesinn.

Definitiounen:

- Meteoroid: e klenge Fiels- oder Metallobjet, deen d'Sonn ëmkreest

- Ioniséierung: de Prozess fir Elektronen aus Atomer oder Molekülen ze addéieren oder ze läschen, wat zu der Bildung vun Ionen resultéiert

- Chemilumineszenz: d'Emissioun vu Liicht als Resultat vun enger chemescher Reaktioun, ouni d'Bedeelegung vun der Hëtzt