SpaceX ass agestallt fir d'Grenze vun der Booster Wiederverwendbarkeet ze drécken mam Start vun enger Falcon 9 Rakéit mat engem éischte Stuf Booster deen säin 17. Fluch mécht. D'Missioun, bekannt als Starlink 6-17, ass geplangt fir vum Cape Canaveral sengem Pad 40 um 10:47 EDT opzehiewen.

De Booster a Fro, d'Seriennummer 1060, wäert d'Geschicht maachen andeems hien säi 17. Fluch ofgeschloss huet. SpaceX huet e grousse Meilesteen virdrun dëst Joer erreecht wéi et seng Flott vu Falcon 9 Éischt Stuf Boostere fir bis zu 20 Flich zertifizéiert huet, an dëse Start bréngt et e Schrëtt méi no un dat Zil.

Ursprénglech am Juni 2020 geflunn fir de GPS 3-3 Satellit fir d'US Space Force z'installéieren, gouf dëse Booster zënterhier fir verschidde Missiounen benotzt, dorënner den Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34, an Transporter- 6 Missiounen, souwéi liwweren 11 Starlink Notzlaascht.

Wéi och ëmmer, de Start steet virun Wiederverwandten Erausfuerderungen. Space Force Meteorologen iwwerwaachen eng Wiederfront bei der Raumküst vu Florida, zesumme mat engem Stuerm, deen Offshore am Atlantik brécht. D'Prognose prognostizéiert eng 60 Prozent Chance fir akzeptabel Wieder fir de Start, mat der Haaptbedéngung eng Violatioun vun der Cumuluswolleksregel. Wann de Start ëm en Dag verspéit ass, kënnen d'Konditioune verschlechtert ginn mat nëmmen 30 Prozent Chance fir akzeptabel Wieder.

Dës Missioun wäert och den 20. Start vun de V2 Mini Starlink Satellitten markéieren, déi méi grouss Gréisst a véiermol d'Bandbreedung am Verglach zu fréiere Versiounen ubidden. Ursprénglech waren déi vollgréisst V2 Starlink Satellitte virgesinn fir mam SpaceX säi Starship Gefier gestart ze ginn. Wéi och ëmmer, de verspéiten Debut vu Starship huet SpaceX opgefuerdert eng kondenséiert Versioun vun de Satellitte ze kreéieren fir op Falcon 9 gestart ze ginn.

Als Conclusioun ass SpaceX bereet Geschicht ze maachen andeems se e Rekordbriechende 17. Fluch mat sengem Falcon 9 Booster probéieren. Dës Erreeche beliicht d'Engagement vun der Firma fir d'Wiederverwendbarkeet an der Weltraumfuerschung a leet d'Basis fir zukünfteg Missioune mat sengem voll reusable Starship Gefier.

Definitiounen:

- Booster Wiederverwendbarkeet: D'Fäegkeet fir den éischte Stuf Booster vun enger Rakéit fir verschidde Starten ze benotzen.

- Falcon 9: SpaceX zwee-Etapp Orbital Startmaschinn kapabel Notzlaascht op Ëmlafbunn ze liwweren.

- Starlink: SpaceX's Satelliten-Internetkonstellatioun entwéckelt fir weltwäit Breetbanddeckung ze bidden.

Quellen:

