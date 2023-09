SpaceX lancéiert erfollegräich 42nd Starlink Missioun mat Falcon 9 Rakéit

SpaceX huet e weidere Meilesteen erreecht wéi et erfollegräich seng 42. Starlink Missioun vum Joer gestart huet. D'Missioun involvéiert eng Falcon 9 Rakéit, déi vum Space Launch Complex 4E op der Vandenberg Space Force Base a Kalifornien opgehuewe gouf. D'Rakéit huet eng Partie vun 21 Satellitte gedroen, fir se an eng spezifesch Ëmlafbunn vun 185 × 178 Meilen z'installéieren, déi op 53 Grad zum Equator geneigt ass.

Den éischte Stuf Booster vun der Falcon 9 Rakéit, déi virdru fënnef Flich ofgeschloss hat, huet eng erfollegräich Landung um Droneschëff "Of Course I Still Love You" am Pazifeschen Ozean gemaach. Dëse Booster gouf fir verschidde Missiounen benotzt, dorënner déi éischt Tranche 0 Missioun fir d'Space Development Agency a véier fréier Starlink Liwwerungsmissiounen.

Déi 21 Satellitte, déi während dëser Missioun agesat goufen, sinn d'V2 Mini Starlink Satellitten, déi virdrun dëst Joer agefouert goufen. Si si méi grouss wéi déi virdru V1.5 Satellitten, equipéiert mat aktualiséierten Antennen a méi grouss Solarpanneauen. Dës Verbesserungen erméiglechen de V2 Mini Satellitte véiermol méi Bandbreed ze liwweren wéi hir Virgänger.

SpaceX huet viru kuerzem gefeiert iwwer zwou Millioune Abonnenten a méi wéi 60 Länner fir säi Starlink Internet Service z'erreechen. Zënter 2019 huet d'Firma 5,157 Satellitte gestart, vun deenen 4,807 nach ëmmer an der Ëmlafbunn sinn a 4,776 funktionnéieren normal.

Dësen erfollegräiche Start dréit zum SpaceX Zil fir weltwäit Breetbanddeckung duerch seng wuessend Starlink Konstellatioun ze bidden. Wéi d'Firma weider d'Zuel vun de Satellitten an der Operatioun erhéicht, wäerte méi Benotzer ronderëm d'Welt vum zouverléissege High-Speed-Internetzougang profitéieren.

Quellen:

- SpaceX YouTube Channel

– Jonathan McDowell, Harvard-Smithsonian Center fir Astrophysik