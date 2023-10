SpaceX Falcon 9 lancéiert erfollegräich 21 Starlink Satellitte vun der Vandenberg Space Force Base

De Moien fréi ass eng SpaceX Falcon 9 Rakéit vun der Vandenberg Space Force Base a Kalifornien fortgaang, an huet erfollegräich 21 Starlink Satellitten an d'Ëmlafbunn geliwwert. Dëse Start markéiert déi éischt vun zwou Starlink Liwwermissioune fir den Dag geplangt.

D'Falcon 9 Rakéit, ugedriwwe vun néng Merlin 1D Motoren, ass um 1:23 Auer PDT opgehuewen. Nom Ofstamung vum Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) ass d'Rakéit op eng südëstlech Streck gestart. Dëse Start ass bemierkenswäert well et déi 22. Missioun ass, déi vum SpaceX vun der Westküst dëst Joer duerchgefouert gëtt, souwéi de 75. Orbitalstart vun 2023 fir d'Firma.

Ee bemierkenswäerten Aspekt vun dëser Missioun ass d'Wiederverwendung vum éischte Stuf Booster. Dëse spezielle Booster huet 16 Flich ofgeschloss, nodeems se virdru a Missioune wéi Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, a méi agestallt goufen. No der Haaptverbrennungsphase, déi ongeféier zwou an eng hallef Minutt dauert, ass déi éischt Stuf erfollegräich um Droneschëff mam Numm 'Natierlech I Still Love You' am Pazifeschen Ozean gelant.

Den Asaz vun den 21 V2 Mini Starlink Satellitte soll ongeféier eng Stonn nom Start stattfannen. Dës Satellitte sinn déi nächst Generatioun vu Starlink Raumschëffer, equipéiert mat aktualiséierten Antennen a gréissere Solarpanneauen. Am Verglach mat hire Virgänger hunn d'V2 Mini Satellitten d'Kapazitéit fir véiermol d'Bandbreedung ze liwweren. De Start vun haut markéiert déi 28. Kéier datt de V2 Mini Modell zënter senger Aféierung fréier dëst Joer agestallt gouf.

Zousätzlech zu dësem Start ass eng aner Falcon 9 Rakéit agestallt fir spéider haut vun der Cape Canaveral Space Force Station a Florida opzehiewen. Dës Missioun wäert e rekordbrachen Notzlaascht vun 23 V2 Mini Starlink Satellitten droen, déi héchst Zuel déi op enger eenzeger Missioun ofgesat gëtt.

Et ass kloer datt SpaceX weider bedeitend Fortschrëtter a senger Starlink Satellittekonstellatioun mécht, seng global Breetbanddeckung weider ausbaut an de Wee fir eng verbessert Internetverbindung ronderëm d'Welt erweidert.

Definitiounen:

– Falcon 9: Eng zweestufeg Orbitalrakéit entwéckelt a fabrizéiert vu SpaceX fir den Transport vu Satellitten a Raumschëffer an de Weltraum.

- Starlink: Eng Satelliten-Internetkonstellatioun, déi vum SpaceX gebaut gëtt, déi weltwäit Breetbanddeckung ubitt.

- Vandenberg Space Force Base: Eng US Space Force Base Nordweste vu Lompoc, Kalifornien.

– Orbitalstart: De Prozess fir eng Rakéit oder Raumschëff an eng Ëmlafbunn ëm en Himmelskierper ze schécken.

