Lauschtert no dem Universum säin Dark Ages Signal vun der wäiter Säit vum Mound

D'Fuerscher starten op eng ambitiéis Missioun mam Numm Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night) fir no engem Radiosignal aus dem "Dark Ages" vum Universum ze lauschteren. Dëst Signal stellt eng 400 Millioune Joer Spalt an eisem Verständnis vun der Geschicht vum Universum duer, eng Zäit viru Stäre a bekannt als däischter Zäitalter. D'Radiosignal kann net vun der Äerd gemooss ginn duerch d'Absorptioun, d'Refraktioun an d'Reflexioun vum Signal duerch eis Atmosphär, souwéi d'Interferenz vun eiser eegener Elektronik a Kommunikatiounen.

LuSEE-Night, eng Zesummenaarbecht tëscht der NASA an dem Energiedepartement, zielt d'Ausrüstung an Techniken am haarde Moundëmfeld ze testen. D'Antenne vum Experiment, dee momentan vum Berkeley Lab Team gebaut gëtt, wäert probéieren op dës al Radiowellen ofzestëmmen. Déi wäit Säit vum Mound liwwert en uerdentlecht, radio-rouegt Ëmfeld, wat et erméiglecht dëst Signal z'entdecken. Wéi och ëmmer, op der wäiter Säit vum Mound operéieren stellt Erausfuerderunge wéi extrem Temperaturschwankungen an de Besoin fir Kommunikatioun duerch e Relaissatellit.

D'Däischter Alterssignal gëtt hypothetiséiert als en Dip an der Frequenz verursaacht duerch de Waasserstoffgas, deen d'Universum während dëser Period dominéiert huet, Energie aus dem kosmesche Mikrowellenhintergrund absorbéiert. LuSEE-Night lauschtert no Frequenzen tëscht 0.5 an 50 Megahertz, awer méi sensibel Experimenter kënnen erfuerderlech sinn fir de schwaache Signal z'entdecken. Andeems Dir dës Zäitperiod studéiert, hoffen d'Fuerscher d'Evolutioun vum fréien Universum a seng Verbindung zum Universum ze verstoen, deen mir haut gesinn.

D'LuSEE-Night Experiment wäert Pairen vun Antennen benotzen, all sechs Meter laang, fir Radiowellen ze sammelen. Dës Antennen ginn aus engem Kubus mat engem Meter Säiten ofgesat wann d'Experiment um Mound landen. Fir déi bescht Chancen ze garantéieren fir den Dark Ages Signal z'entdecken, huet d'Berkeley Lab Team Simulatioune gemaach, Antennemodeller gebaut an getest an d'Elektronik kalibréiert. Si hunn och e Turntable entwéckelt fir d'Antennen fir eng optimal Ofdeckung periodesch ze rotéieren.

LuSEE-Night stellt e bedeitende wëssenschaftleche Beméihung duer, net nëmmen no engem Signal aus dem Däischteren Zäitalter ze lauschteren, mee och fir d'Machbarkeet ze weisen, e wëssenschaftlecht Instrument op der wäiter Säit vum Mound ze landen. Erfolleg an dëser Missioun kéint nei Méiglechkeete fir zukünfteg Experimenter opmaachen an eist Verständnis vun den éischten Epochen vum Universum ausbauen.

Quellen:

- National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC)

- Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab)