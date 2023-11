Linde an Ariane Group kollaboréieren fir Additive Manufacturing fir Kupferlegierungsdeeler ze förderen

D'Linde an d'Ariane Group hunn sech an engem modernste Fuerschungsprojet zesummegeschafft fir den additive Fabrikatiounsprozess fir Kupferlegierungsdeeler ze verbesseren, déi an de Motorverbrennungskammere vu schwéiere Liftrakéite benotzt ginn. D'ultimativ Zil vun dëser Partnerschaft ass d'Käschteffizienz vum Ariane 6 Programm ze verbesseren, dee Budgetsiwwerschëss a Verspéidungen konfrontéiert huet. Andeems Dir d'Fäegkeeten vun der additiv Fabrikatioun benotzt, besonnesch a Relatioun mam Kupferpulver, zielt d'Zesummenaarbecht fir Motorkomponenten mat komplizéierte Geometrien z'entwéckelen, déi virdru onerreechbar waren mat traditionelle Fabrikatiounsmethoden.

Trotz senger Wichtegkeet als e super Wärmeleiter an der Raumfaartindustrie, stellt Kupfer eenzegaarteg Erausfuerderungen am additive Fabrikatiounsprozess wéinst senge reflektive Eegeschaften. Wann de Laser ausgesat ass, wierkt Kupfer wéi e Spigel, a reflektéiert eng bedeitend Quantitéit u Kraaft amplaz et ze benotzen fir d'Metall ze schmëlzen. Dëst erfuerdert méi héich Laserintensitéiten, wat am Tour zu Iwwerhëtzung an Oxidatiounsprobleemer féieren kann.

Fir dës Erausfuerderungen unzegoen, bréngt Linde seng Expertise a Gasmëschungen a Kontrollsystemer zum Projet. D'Firma benotzt seng speziell formuléiert ADDvance Laser230, eng Gasmëschung aus Argon an Helium, fir d'Resultater an de Laserpulverbettfusioun (LPBF) Prozesser ze optimiséieren. Dës propriétaire Mëschung reduzéiert net nëmmen Damp a Sprëtzbildung, awer beschleunegt och Zykluszäiten, wat zu engem méi zouverléissege Drockprozess mat reduzéierte Käschten pro Deel resultéiert. Zousätzlech integréiert Linde säin eenzegaartege Sauerstoffkontrollsystem, ADDvance O2 Präzisioun, deen e maximale Reschtsauerstoffniveau vu sou niddereg wéi 10 Deeler pro Millioun (ppm) an der Printkammer hält. Dëse Sauerstoffniveau reduzéiert effektiv d'Risiko vun Iwwerhëtzung an Oxidatioun, wat méi effizient Drock erlaabt ouni de Besoin fir Schichtkühlen. Ausserdeem erlaabt et d'Wiederverwendung vun net-oxidéierte Pudder, wat zu wesentleche Materialkäschtespueren resultéiert.

Andeems den additiv Fabrikatiounsprozess optiméiert ass, sichen d'Linde an d'Ariane Group fir reduzéiert Fabrikatiounskäschten a verbesserte Leadzäiten z'erreechen, wärend déi héich Qualitéitsnormen an Zouverlässegkeet erhale sinn, déi d'Ariane e weltwäiten Industrie Leader an Launchermotoren gemaach hunn. D'Zesummenaarbecht liwwert weider Beweiser fir dem Linde säin Engagement fir Innovatioun a Partnerschaft mat weltführenden Organisatiounen wéi Ariane.

FAQs

Wat ass additiv Fabrikatioun?

Additiv Fabrikatioun, och bekannt als 3D Dréckerei, ass e Fabrikatiounsprozess deen Objete baut andeems se successiv Schichten vu Material deposéieren. Et ass bekannt fir seng Fäegkeet komplex Geometrien an Designen ze kreéieren déi virdru schwéier oder onméiglech waren ze erreechen mat traditionelle Fabrikatiounsmethoden.

Wat sinn d'Erausfuerderunge fir Kupfer an der additiv Fabrikatioun ze benotzen?

D'reflektiv Eegeschafte vum Kupfer maachen et schwéier Laser effektiv am additive Fabrikatiounsprozess ze benotzen. D'Laserenergie gëtt reflektéiert anstatt benotzt ze ginn fir d'Metall ze schmëlzen, wat zu der Bedierfnes fir méi héich Laserintensitéiten resultéiert, déi zu Iwwerhëtzung an Oxidatiounsprobleemer féieren.

Wéi adresséiert dem Linde seng Gasmëschung a Kontrollsystem dës Erausfuerderungen?

Dem Linde seng Gasmëschung, ADDvance Laser230, optiméiert de Laserpulverbettfusiounsprozess andeems d'Dampen an d'Spuerbildung reduzéiert ginn, d'Zykluszäiten beschleunegen an d'Käschte pro Deel reduzéieren. D'Firma Sauerstoff Kontrollsystem, ADDvance O2 Präzisioun, suergt fir e gerénge Rescht Sauerstoffniveau an der Printkammer, wat de Risiko vun Iwwerhëtzung an Oxidatioun miniméiert. Et erméiglecht och d'Wiederverwendung vun net-oxidéierte Pudder, wat zu bedeitende Materialkäschtespuerungen féiert.