Roscosmos Astronauten fäerdeg Erfolleg Spacewalk Trotz Erausfuerderungen

Roscosmos Kosmonauten, Oleg Kononenko an Nikolai Chub, hunn de 25. Oktober erfollegräich e Raumwanderung ofgeschloss, trotz enger Ofkillung vu Killmëttel an deelweis Solar Segel Deployment Themen. Déi 7-Stonn an 41-Minute Missioun involvéiert wichteg Aufgaben wéi d'Inspektioun vum Nauka Modul Heizkierper an d'Verëffentlechung vun engem Nanosatellit.

Wärend der Spacewalk hunn de Kononenko an de Chub suergfälteg iwwerpréift a fotograféiert en externen Backup Heizkierper um Nauka Modul. Si hunn de Heizkierper vum Killsystem isoléiert, awer während der Inspektioun gouf e Bubble vu Kältemëttel op der Leckplaz verëffentlecht. Déi engagéiert Kosmonaute hu missen hir Kostümer ofwëschen ier se mat der Missioun weidergoen.

Zousätzlech zu der Heizkierperinspektioun hunn d'Kosmonauten en Nanosatellit verëffentlecht fir d'Solarsegeltechnologie ze testen. Wéi och ëmmer, d'Solarsegel vum Nanosatellit konnt net ganz ofgebaut ginn. D'Kosmonauten hunn och e syntheteschen Radar-Kommunikatiounssystem installéiert, obwuel ee vun de Radar-Systempanele während dem Raumwanderung net voll agesat konnt ginn.

No der Spacewalk hunn de Kononenko an de Chub d'Post-Spacewalk Prozedure gefollegt, hir Kostümer an Tools fir all Zeeche vu Kältemëttel iwwerpréift a wéi néideg ofwëschen. Dës Virsiichtsmoossnam zielt fir d'Aféierung vu Verschmotzungen an d'Raumstatiounsëmfeld ze minimiséieren. D'Atmosphär an der Gare wäert zousätzlech Filtratioun ënnerhuelen fir all verbleiwen Spuere vu Verschmotzung ze läschen.

Trotz den Erausfuerderunge während der Spacewalk konfrontéiert, gouf d'Missioun als Erfolleg ugesinn. Den Oleg Kononenko, mat insgesamt sechs Spacewalks ënner sengem Gürtel, huet seng Expertise gewisen, während den Nikolai Chub seng éischt Weltraumwanderung ofgeschloss huet. Dës Missioun markéiert den 268. Spacewalk gewidmet fir d'Raumstatioun Assemblée, Ënnerhalt an Upgrades.

Déi kommend Spacewalk geplangt fir Méindeg, 30. Oktober, ëmfaasst d'NASA Astronauten Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli. Si wäerten e Spacewalk maachen fir eng defekt Elektronikbox aus enger Kommunikatiounsantenne Klammer ze läschen an eng vun zwielef Trundle Bearing Assemblies op der Port Truss Solar Alpha Rotary Joint ze ersetzen.

FAQs

1. Wat waren déi primär Aufgaben déi während der Roscosmos Spacewalk ofgeschloss goufen?

Wärend der Spacewalk hunn d'Roscosmos Kosmonauten den Nauka Modul Heizkierper inspektéiert, en Nanosatellit verëffentlecht fir d'Solarsegeltechnologie ze testen an e syntheteschen Radar Kommunikatiounssystem installéiert.

2. Huet d'Solarsegel vum Nanosatellit sech während der Raumwanderung voll agesat?

Neen, dem Nanosatellit säi Solarsegel konnt net voll ofgesat ginn sou wäit wéi d'Kameraen hiren Depart vun der Gare konnten verfolgen.

3. Wéi hunn d'Kosmonaute gesuergt datt d'Raumstatiounsëmfeld propper bleift?

No der Spacewalk hunn d'Kosmonaute Post-Spacewalk Prozedure gefollegt, hir Kostümer an Tools fir all Kältemëttelreschter iwwerpréift an se wéi néideg ofwëschen. Zousätzlech Filtratioun wäert och bannent der Raumstatioun benotzt ginn fir all verbleiwen Spure vu Verschmotzung ze läschen.

4. Wat ass den Zweck vun der zukünfteg Spacewalk mat NASA Astronauten?

Déi kommend Spacewalk wäert d'Entfernung vun enger defekter Elektronikbox vun enger Kommunikatiounsantenne Klammer involvéieren an den Ersatz vun enger vun zwielef Trundle Bearing Assemblies op der Port Truss Solar Alpha Rotary Joint.