Antike Bamringen verroden Beweiser vum stäerkste Sonnestuerm jee

Eng rezent Etude gefouert vum Edouard Bard vum Collège de France huet Beweiser opgedeckt, wat de mächtegste Sonnestrahlungsstuerm kéint sinn, dee jeemools entdeckt gouf. D'Fuerschungsteam analyséiert Kuelestoff-14 Niveauen a begruewe Pinien a verifizéiert d'Quell mat Beryllium-10 Isotopen, déi a Grönland Äiskäre fonnt goufen. Dës Bamringen bidden e wäertvollen Abléck an d'Sonn hir Verhalen an der wäiter Vergaangenheet.

D'Spike am Kuelestoff-14 Niveauen entdeckt an de begruewe Pinien suggeréiert d'Existenz vun engem eemolegen Sonnestrahlungstuerm. Sonnestralungstuerm ginn duerch Sonnefakelen a Koronalmasseausstouss verursaacht. Dofir weist den intensiven Sonnestrahlungsstuerm d'Optriede vum stäerkste Weltraumwiederevenement un, dat bis haut dokumentéiert gouf.

Zousätzlech zu dësem bedeitende Fonnt hunn d'Fuerscher och en anert Evenement an hire Bamringdaten identifizéiert. Dëst Evenement, obwuel net esou extrem wéi déi 14,300 Joer al Spike, huet ongeféier 100 Joer gedauert vu 14,000 bis 13,900 Joer. D'Team theoretiséiert datt dëst Evenement en extremen Minimum an der Sonnenaktivitéit duerstellt, ähnlech wéi de Maunder Minimum, deen am 17. Joerhonnert observéiert gouf.

D'Erhéijung vun de Kuelestoff-14 Niveauen an dësen Perioden gëtt ugeholl datt et d'Resultat vun engem manner aktive Sonnemagnetesche Feld ass, wat méi héichenergesch galaktesch kosmesch Strahlen an d'Sonnesystem erlaabt. Wann dës kosmesch Strahlen mat der Äerdatmosphär interagéieren, verursaache se ähnlech Reaktiounen op kosmesch Sonnestrahlen.

Dës Etude beliicht d'Wichtegkeet vun der Benotzung vun Bam-Ring-Daten a Verbindung mat Äiskäre fir e bessert Verständnis vun der Sonnenaktivitéit duerch d'Geschicht ze kréien. Obwuel direkt instrumental Miessunge vun der Sonnenaktivitéit eréischt zanter dem 17. Joerhonnert verfügbar sinn, ginn d'Beemréng an d'Äiskäre wäertvoll Abléck an d'Verhalen vun der Sonn an der méi wäiter Vergaangenheet.

