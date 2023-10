Kommunikatiounssatellit BlueWalker 3 bedroht astronomesch Observatiounen

By

Eng rezent Etude publizéiert an Natur huet opgedeckt datt BlueWalker 3, e Prototyp Satellit gestart vum Texas-baséierte Startup AST SpaceMobile, mécht Bedenken ënner Astronomen. De Satellit, deen Deel vun engem gréissere Plang ass fir Handytuerm am Weltall opzebauen, stéiert scho Äerdbaséiert Observatioune vum Universum.

BlueWalker 3 ass deen éischte vu bal 100 Satellitten, déi en Ëmlafkonstellatioun ausmaachen. D'Etude huet Observatioune vu professionnelle an Amateurastronomen weltwäit zesummegesat, a festgestallt, datt de Satellit esou hell erschéngt wéi zwee vun den zéng hellste Stären um Nuetshimmel. Ee vun de gréisste Bedenken ass datt dës Satellitte Sonneliicht zréck op d'Äerd reflektéieren, potenziell Sträifen iwwer astronomesch Biller verursaachen a mat wëssenschaftlechen Donnéeën stéieren. Si kënnen och mat der Radioastronomie stéieren, breetbandempfänger an nooste geschützte Radioastronomiebänner beaflossen.

Aner Firmen, wéi SpaceX, Amazon, an OneWeb, lancéieren och eng grouss Zuel vu Satellitten an eng niddreg Äerdëmlafbunn. Dësen Trend vun ëmmer méi grouss a méi hell Satellitte stellt eng bedeitend Gefor fir d'astronomesch Visibilitéit duer. Aktuell Empfehlungen, déi vun der Internationaler Astronomescher Unioun (IAU) festgeluecht goufen, fir d'Auswierkunge vu Satellitten op Visibilitéit ze reduzéieren, ginn net vun dëse Satellitten erfëllt.

Obwuel et de Moment keng offiziell Reglementer iwwer d'Helligkeet vun der Satellit sinn, sinn Firme wéi SpaceX an Diskussioune mat der IAU gewiescht fir dëst Thema unzegoen. AST SpaceMobile, d'Firma hannert BlueWalker 3, schafft och mat NASA an Astronomiegruppen fir Weeër ze fannen fir den Impakt vum Satellit op astronomesch Observatiounen ze reduzéieren. Si ënnersichen potenziell operationell Interventiounen, vermeiden Sendungen a sensiblen Gebidder a benotzen Fluchmanöver fir d'Hellegkeet vum Satellit ze reduzéieren.

D'Etudeautoren recommandéieren datt den Impakt vu Satellitten op d'Astronomie während dem Autorisatiounsprozess fir hire Start berücksichtegt gëtt. Et ass entscheedend e Gläichgewiicht tëscht de Virdeeler vun der Satellitekommunikatioun an der Erhaalung vun astronomeschen Observatiounen ze fannen.