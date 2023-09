Wëssenschaftler exploréieren d'Potenzial vu Kombucha, e fermentéierten Téi Getränk, an der Weltraumfuerschung. Kombucha Kulturen, déi aus Bakterien an Hef besteet, hunn eenzegaarteg Charakteristiken, déi se fir d'Iwwerliewe an haarde Konditiounen gëeegent maachen. Fuerscher hunn entdeckt datt dës Kulturen extrem Temperaturen a Stralung widderstoen, wat se en ideale Kandidat fir Weltraummissiounen mécht.

Ee vun de villverspriechendste Aspekter vu Kombucha Kulturen ass hir Fäegkeet Sauerstoff ze generéieren. Andeems se d'Sauerstoffproduzéierende Fäegkeete vun dëse Mikroben ausnotzen, kënnen Astronaute potenziell hir Ofhängegkeet op extern Quelle fir atmbar Loft reduzéieren. Dëst kéint zukünfteg Weltraummissiounen wesentlech verbesseren an de Wee fir mënschlech Kolonisatioun um Mound oder Mars baneen.

D'Europäesch Weltraumagence (ESA) huet Experimenter gemaach fir d'Widerstandsfäegkeet vu Kombucha Kulturen am Weltraum ze testen. Bakterien, déi an dëse Kulturen fonnt goufen, goufen op d'International Space Station geschéckt a beobachtet fir hir DNA ze reparéieren no der Kosmescher Stralung. Dëst weist hir Fäegkeet fir sech an extraterrestreschen Ëmfeld z'adaptéieren an z'iwwerliewen.

Wëssenschaftler stellen eng Zukunft vir, wou Kombucha Kulturen Astronauten op Weltraummissiounen begleeden. Dës Kulture kéinte benotzt ginn fir Sauerstoff ze generéieren, eng nohalteg Quell vun atmende Loft fir laang Dauer Missiounen ze bidden. D'Fuerscher spekuléieren souguer datt Kombucha als Bio-Fabréck dénge kéint, déi net nëmmen Sauerstoff produzéiert, mee och aner wesentlech Ressourcen, déi néideg sinn fir d'mënschlech Iwwerliewe am Weltraum.

Déi potenziell Uwendunge vu Kombucha an der Weltraumfuerschung si spannend an hunn Verspriechen fir d'Zukunft vu mënschleche Weltraummissiounen. Wéi d'Fuerscher d'Eegeschafte vun dëse Mikroorganismen weider studéieren, hoffen se ze gesinn datt Kombucha Proben um Mound an doriwwer eraus benotzt ginn.

