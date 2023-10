Nei Fuerschung huet erausfonnt datt Bockelwalen, déi an engem Verhalen bekannt als "Kelping" engagéieren, méi verbreet ass wéi virdru geduecht, wat e "globale Phänomen" ausmécht. Kelping, wat d'Bockelwale involvéiert, déi am Mier frolicken, gouf fir d'éischt am Joer 2007 observéiert, awer d'Wëssenschaftler hunn et nëmmen als isoléiert Eventer beschriwwen. Wéi och ëmmer, eng rezent Etude huet entdeckt datt Humpbacken op der ganzer Welt d'Blieder vu Mier op hirer Haut genéissen als Form vu Spill a potenziell berouegend Kierperscrub.

D'Etude iwwerpréift 95 Social Media Posts, déi Kelping an Humpback Walen iwwer den Nordoste Pazifik, den Nordatlantik an d'Küste vun Australien dokumentéieren. Am Géigesaz zum Begrëff "Kelping" interagéieren Humpback Wale mat verschiddenen Aarte vu Mier a sinn net besonnesch pickeg. Si spillen an interagéieren mat wéi engem Mier an der Regioun verfügbar ass.

Humpback Wale, déi filterfütterend Wale sinn, déi zu der Grupp vu Baleenwale gehéieren, interagéieren dacks mat Objeten an hirem Ozeanhabitat. Nieft Mier, spille si och mat Logbicher, Dreifholz, Fëscherausrüstung a Jellyfish. Seaweed fillt sech mëll an agreabel géint hir Haut, an Humpbacks hunn sensoresch Hoer op de Kiefer a ronderëm de Kapp, déi stimuléiert kënne ginn wann se sech géint d'Seebësch setzen.

Et gi potenziell therapeutesch Virdeeler fir Kelping, well et Humpbacken hëllefe kann, Parasiten a Bakterien ze läschen, déi hir Haut koloniséieren. Mier gëtt ugeholl datt se antimikrobiell Eegeschaften hunn, awer weider Fuerschung ass erfuerderlech fir ze bestëmmen ob dëst fir d'Kreaturen gëlt, déi op d'Walen hicken. Humpback Wale beisen heiansdo op Mier an zéien se ënner Waasser, wat dénge kann fir d'Innen vun hirem Mond ze scrubéieren. Wéi och ëmmer, Parasiten kéinte vu Flecken vu Mier profitéiere fir sech opzehänken an ze sprangen wann d'Walen fir e Scrub kommen.

Spillen a Flecken vu Mier kënnen och d'Léieren verbesseren an d'sozial Bezéiungen tëscht Wale verstäerken, fir Koordinatioun, Mobilitéit a Genoss bäizedroen. Wéi och ëmmer, de Klimawandel stellt eng Bedrohung fir dëst Verhalen, well et d'Verdeelung vu Mier, besonnesch Kelp, verännert. D'Erwiermung vun den Ozeanen an d'Erhéijung vun de Spezies, déi op Kelp ernähren, wéi Mierercher, kéinten d'Kelpbëscher negativ beaflossen.

Dës Fuerschung beliicht d'Behuele vun Humpback Walen a beliicht d'Wichtegkeet fir hir Interaktiounen mat hirem Ëmfeld ze verstoen fir hir Erhaalung a Wuelbefannen.

Quellen:

- Studie Lead Autor Olaf Meynecke, Fuerschungskolleg am Griffith University Coastal and Marine Research Center zu Queensland, Australien.

- Journal of Marine Science and Engineering