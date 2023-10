Sich no Liewen: Entdeckt K Zwerg Star Systemer

Vill Sich no bewunnbare Planéiten an anere Stäresystemer hu sech haaptsächlech op Stäre konzentréiert, déi ähnlech wéi d'Sonn sinn. Allerdéngs sinn Sonn-ähnlech Stäre relativ rar. Als Resultat erweideren d'Astronomen hir Efforten fir Stären an der nächster Kategorie erof ze enthalen - K Zwergstäre. Dës Stäre si liicht méi kleng, méi hell a méi schwaach wéi d'Sonn, awer si sinn an der Héicht vun hirem Liewen a kënne Milliarde vu Joer an dëser Phas bleiwen.

K Zwerge ginn als gutt Kandidaten ugesinn fir d'Liewen ze halen wéinst hirer Stabilitéit a gerénger Produktioun vu schiedlecher Stralung. Zousätzlech si se méi wahrscheinlech bewunnbare Welten an der Noperschaft vum Stär ze hunn, sou datt se méi einfach z'entdecken.

Am Moment hunn Astronomen ongeféier 5,000 K Zwerge bannent 50 Parsecs (ongeféier 165 Liichtjoer) vun der Äerd kartéiert. E puer Dosende vun dëse Stäre goufe bestätegt datt se Planéiten hunn. Wéi och ëmmer, keng vun dësen entdeckte Planéiten gläicht der Äerd oder huet déi néideg Konditioune fir Äerdähnlech Liewen.

Een interessant System ass en duebelt K-Zwergsystem, deen manner wéi 12 Liichtjoer ewech läit, deen no beim Deneb, dem helle Schwanz vum Stärebild Cygnus ass. Dëse System besteet aus zwee Stären, déi wäit ausenee stinn, wat et genuch Plaz fir potenziell Planéiten erlaabt. Trotz sengem Potenzial als Premier Immobilien, sinn nach keng Planéiten an dësem System fonnt ginn.

Weider Fuerschung an Exploratioun vun K Zwerg Stär Systemer hält grouss Verspriechen fir Entdeckung habitable Planéiten a potenziell souguer Unzeeche vun extraterrestrial Liewen. Weider Entdeckungen an dëse Systemer kéinte wäertvoll Abléck an d'Konditioune bidden, déi néideg sinn fir d'Liewen iwwer eisen eegene Sonnesystem z'entwéckelen.

– Definitiounen: K Zwergstäre si Stäre liicht méi kleng, méi hell a méi schwaach wéi d'Sonn, awer nach ëmmer an hirem Héichpunkt. Planéit Juegd bezitt sech op d'Sich no Planéiten ausserhalb vun eisem Sonnesystem.