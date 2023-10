Héich Redshift Aktiv Galaxien Challenge bestehend Versteesdemech vun Supermassive Schwaarz Lächer

An enger rezenter Etude hunn d'Astronomen Daten vum James Webb Weltraumteleskop (JWST) benotzt fir d'Relatioun tëscht supermassive schwaarze Lächer (SMBHs) an hire Gaaschtgalaxien bei héije Routverschiebungen ze entdecken. Dës wäit, fréi Universum SMBHs bidden Abléck an d'Bildung an de Wuesstum vun dëse kosmesche Béischten.

Eng vun de Schlësselfroe beim Verständnis vun SMBHs ass hir Hierkonft. Astronomen diskutéieren nach ëmmer, ob dës schwaarz Lächer aus niddereg-Mass Iwwerreschter vu massive Stären bilden oder duerch den Zesummebroch vu méi schwéieren direkten Zesummebroch schwaarze Lächer. D'Entdeckung vun engem "iwwer-massive" SMBH mat JWST proposéiert d'Méiglechkeet vun engem schwéieren Somen Hierkonft, awer weider Populatiounsbaséiert Studien sinn néideg fir dëst ze bestätegen.

En anert Puzzel ass déi enk Korrelatioun tëscht der Mass vum SMBH an der Stärmass vun der Gaaschtgalaxis. Dës Korrelatioun gëtt an nooste Systemer beobachtet, awer et bei héije Routverschiebung ze studéieren war Erausfuerderung wéinst der Hellegkeet vun den accretéierende SMBHs am Verglach mat hire Gaaschtgalaxien. Wéi och ëmmer, mat der Sensibilitéit vum JWST, sinn d'Astronomen elo fäeg dës Relatioun bei héije Routverschiebungen ze studéieren.

D'Autoren vun dëser Etude hunn eng Probe vun 23 High-Routshift SMBHs aus JWST Daten zesummegestallt. All Quell gouf ausgewielt baséiert op der Präsenz vun enger breeder Hα Linn, wat d'Präsenz vun engem accreting SMBH uginn. D'Resultater weisen datt d'Relatioun tëscht der SMBH Mass an der Galaxismass bei héije Routverschiebungen wesentlech anescht ass wéi déi lokal Relatioun.

Wichteg ass, datt d'Héichroutverschiebung schwaarz Lächer vill méi massiv am Verglach zu hire Gaaschtgalaxien fonnt ginn wéi dat wat am lokalen Universum observéiert gëtt. Dës Entdeckung fuerdert eis aktuell Verständnis vun der Co-Evolutioun vun SMBHs an hir Gaaschtgalaxien eraus.

D'Implikatioune vun dëser héich-Routverschiebung Relatioun si bedeitend. Et suggeréiert datt et méi SMBHs bei héije Routverschiebungen sinn wéi virdru erwaart. D'Etude beliicht och d'Potenzial fir relativ kleng Gaaschtgalaxien fir massiv SMBHs ze hosten, déi vum JWST gesi kënne ginn.

Dës Fuerschung liwwert nei Abléck an d'Bildung an de Wuesstum vun supermassive schwaarze Lächer an hir Relatioun mat hire Gaaschtgalaxien. Et mécht Weeër op fir weider Studien fir d'Origine vun dëse kosmesche Béischten an hiren Afloss op d'Evolutioun vu Galaxien besser ze verstoen.

