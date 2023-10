Den James Webb Weltraumteleskop entdeckt nei Informatioun iwwer Zwergplanéiten an der Kuiperceinture

Den James Webb Weltraumteleskop (JWST) huet nei Abléck an d'Zesummesetzung an d'Ëmlafbunne vun dräi Zwergplanéiten an der Kuiperceinture geliwwert. Sedna, Gonggong, a Quaoar goufe mam Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) observéiert, wat d'Präsenz vu liichte Kuelewaasserstoffer a komplexe organesche Molekülen opgedeckt huet, déi gegleeft gi vu Methanbestralung produzéiert ginn. D'Fuerschung, gefouert vum Joshua Emery vun der Northern Arizona University, huet eng Zesummenaarbecht vun Astronomen aus verschiddenen Institutiounen involvéiert.

Dës Zwergplanéiten interesséieren Astronomen besonnesch wéinst hirer Gréisst, Ëmlafbunn a Kompositioun. Wärend fréier Studien hu gewisen datt aner Trans-Neptunesch Objeten flüchteg Äis op hir Uewerfläch behalen, Sedna, Gonggong a Quaoar hunn ënnerschiddlech Bunnen, déi se a verschiddene Temperaturregimer a Bestrahlungsëmfeld placéieren. D'Team huet als Zil ënnersicht wéi dës verschidde Konditiounen d'Uewerfläche vun dësen Zwergplanéiten beaflosse kënnen.

Mat Daten gesammelt vum Webb's NIRSpec Instrument, hunn d'Fuerscher reichend Ethan (C2H6) op allen dräi Kierper identifizéiert, mat Sedna déi héchst Konzentratioun weist. Sedna huet och d'Präsenz vun Acetylen (C2H2) an Ethylen (C2H4) gewisen. Dës Moleküle sinn direkt Produkter vun der Methanbestralung. D'Heefegkeet vun dëse Substanzen korreléiert mat der Ëmlafbunn vun all Zwergplanéit, wat eng Verbindung mat relativen Temperaturen a Bestrahlungsëmfeld suggeréiert.

D'Studie vu Kierper am baussenzege Sonnesystem, wéi déi an der Kuiperceinture fonnt ginn, bitt wäertvoll Abléck an d'Geschicht an d'Dynamik vum Sonnesystem. D'Informatioun, déi iwwer d'Zesummesetzung an d'Ëmlafbunne vun dësen Zwergplanéite kritt, dréit zu eisem Verständnis vun der Bildung an der Evolutioun vum Sonnesystem bäi. Den James Webb Weltraumteleskop ass weiderhin e banebriechend Tool fir Astronomen, déi nei Entdeckungen ubitt an eist Wësse vum Universum erweidert.

