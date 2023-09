D'NASA Juno erfaasst erstaunlech Bild vum Jupiter a Vulkanmound Io

D'NASA Juno Raumschëff, déi zënter iwwer siwe Joer ëm de Jupiter ëmkreest, huet viru kuerzem e faszinéierende Bild vum Gasris nieft sengem vulkanesche Mound Io ageholl. D'Bild gouf während dem Juno sengem 53. Nofluch vum Jupiter den 31. Juli gemaach.

D'Bild, veraarbecht vum Biergerwëssenschaftler Alain Mirón Velázquez mat dem JunoCam seng Matière Daten, weist de Kontrast, d'Faarf an d'Schärft vun deenen zwee Himmelskierper. De Juno war ongeféier 51,770 Kilometer vum Io ewech an 395,000 Kilometer iwwer dem Jupiter seng Wollekenspëtzen zur Zäit wou d'Bild gemaach gouf. Dëst markéiert déi nootste Begeeschterung tëscht Juno an Io bis elo, mat méi no Flybys geplangt fir spéider dëst Joer an 2024.

Den Io erlieft als banneschten vu Jupiter senge grousse Mounde immens Gravitatiounskräfte vum Jupiter a senge Schwëstermounden Europa a Ganymed. Dëse gravitativen Tug féiert zu enger konstanter Ausdehnung a Quetschen vum Mound, wat zu senger héijer vulkanescher Aktivitéit bäidréit. Den Io gëtt als de vulkanesch aktive Kierper am ganze Sonnesystem ugesinn, an huet Honnerte vu Vulkaner a Séien vu geschmollte Silikat Lava op senger Uewerfläch.

An Zukunft enk Flybys vun Io, Wëssenschaftler vum Southwest Research Institute (SwRI) wäerten den Hubble an den James Webb Teleskope benotzen fir gläichzäiteg de Jovian Mound vun enger Distanz ze observéieren. Dës Observatioune wäerten wäertvoll Abléck an d'Io's vulkanesch Prozesser ubidden an hëllefen eist Verständnis vun dësem intriganten Himmelskierper ze verdéiwen.

Quell: NASA

Definitiounen:

– Juno Raumschëff: D'Raumschëff, déi vun der NASA am Joer 2011 gestart gouf mat der Missioun d'Zesummesetzung vum Jupiter, d'Schwéierkraaftfeld, d'Magnéitfeld a d'polare Magnetosphär ze studéieren.

– Io: Ee vun de gréisste Mounde vum Jupiter bekannt fir seng intensiv vulkanesch Aktivitéit an eenzegaarteg geologesch Features.

– Jupiter: De gréisste Planéit an eisem Sonnesystem, bekannt fir seng faarweg Stuerm, dorënner säin ikonesche grousse roude Fleck.

- Biergerwëssenschaftler: En Individuum deen un wëssenschaftlecher Fuerschung an Datenanalyse deelhëlt, dacks ëffentlech verfügbar Donnéeën benotzt oder als net-professionelle Wëssenschaftler zu Fuerschungsprojeten bäidréit.