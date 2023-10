An der grousser Ausdehnung vun der nërdlecher Regioun vum Jupiter, bekannt als Jet N7, huet d'NASA Juno Raumschëff eng schrecklech Entdeckung wärend senger 54. De Juno huet e markante Schnappschëss ageholl, deen eng Landschaft vu turbulente Wolleken a Stuerm laanscht dem Terminator vum Planéit entdeckt. Dëst grujeleg Bild liwwert en intriganten Abléck an déi komplizéiert Aarbecht vun der Atmosphär vum Jupiter an ass sécher fir Zidderen op Är Wirbelsäit ze schécken.

Allerdéngs hält dëst beandrockend Bild méi wéi d'Aen entsprécht. De Biergerwëssenschaftler Vladimir Tarasov, deen réi Daten aus dem Juno sengem JunoCam Instrument benotzt, huet eng onheemlech Gesiichtsähnlech Figur aus de Wolleken erstallt. Dëst Phänomen gëtt dacks vum Juno beobachtet, wou Wollekeformatiounen Biller duerch Pareidolia zauberen - d'Tendenz vun Astronomen, vertraute Formen an zoufälleg Musteren ze gesinn. D'Erscheinung vun dësem grujelegen "Gesiicht" füügt en Element vun Intrig a Geheimnis un déi kosmesch Kuliss.

Mee dat ass net alles! De Juno huet viru kuerzem en anere bemierkenswäerte Feat erreecht andeems hien dem Jupiter seng elektrifizéierende Blitzaktivitéit erfaasst huet. Am Géigesaz zu der Äerd, wou de Blëtz aus Waasserwolleken entstinn a méi no beim Equator verbreet ass, spréngt dem Jupiter säi Blëtz aus Wolleken, déi eng Ammoniak-Waasser-Mëschung enthalen, a manifestéiert sech haaptsächlech no bei de Pole. Dëst eenzegaartegt Phänomen werft en anereweltleche Glanz op déi enigmatesch Uewerfläch vum Gasgigant.

Wärend dem Juno senger 31. noer Approche zum Jupiter den 30. Dezember 2020, huet d'Raumschëff eng faszinéierend Siicht erfaasst: e Wirbel no beim Nordpol vum Planéit, gleeft mat der Glanz vun engem Blitz. De Biergerwëssenschaftler Kevin Gill huet déi réi JunoCam Daten am Joer 2022 veraarbecht, wat zu engem Zauberbindende visuelle Behandele resultéiert. Dës Entdeckung verbessert eist Verständnis vun der Himmelsmechanik am Spill op dësem Nopeschgasgigant.

Wéi de Juno seng Missioun weiderféiert, kënne mir eis nëmme virstellen wéi eng nei Wonner a Mystère et wäert enthüllen. Mat all laanschtgoungen treffen mir méi déif an d'Komplexitéite vun der Jupiter Atmosphär an Zeien d'Schéinheet an Intrig vun eisem kosmeschen Noper.

Oft gestallten Froen

Q: Wat ass Pareidolia?

A: Pareidolia ass dat psychologescht Phänomen wou Eenzelpersounen erkennbar Mustere oder Biller an zoufälleg Reizen, wéi Wolleken oder inanimate Objeten, erkennen.

Q: Wéi erfaasst de Juno Biller vum Jupiter?

A: Juno benotzt d'JunoCam Instrument, dat Biller vun der Jupiter Atmosphär während enke Flybys erfaasst. Dës rau Biller ginn dann vu Biergerwëssenschaftler veraarbecht fir visuell beandrockend Biller ze kreéieren.

Q: Firwat ass de Jupiter Blëtz anescht wéi de Blëtz vun der Äerd?

A: De Blëtz vum Jupiter staamt aus Wolleken, déi eng Ammoniak-Waasser-Mëschung enthalen, am Géigesaz zu der Äerd, wou Blëtz a Waasserwolleken formt. Zousätzlech ass de Blëtz vum Jupiter méi verbreet bei de Pole, wat en anereweltleche Glanz op d'Uewerfläch vum Planéit werft.

Q: Wat ass d'Bedeitung vun der Studie vum Jupiter seng Atmosphär?

A: D'Studie vun der Atmosphär vum Jupiter hëlleft d'Wëssenschaftler Abléck an d'Dynamik vu Gasrisen ze kréien a liwwert wäertvoll Informatioun fir planetaresch Atmosphären an eisem Sonnesystem an doriwwer eraus ze verstoen.