Astronomie Fotograf vum Joer Gewënner weisen d'Wonner vum Universum

By

D'Gewënner vum jährlechen Astronomy Photographer of the Year Concours, organiséiert vum Royal Observatory Greenwich, goufen ugekënnegt. D'Selektioun vu Fotoen vun dësem Joer bitt en atemberaubende Bléck op d'Wäissheet an d'Schéinheet vun eisem Universum. Vun liewege Niwwelen bis iwwerraschend Vue op Himmelskierper, dës Biller erfaassen déi beandrockend Aspekter vum Weltraum.

Ee vun de bemierkenswäerte Biller déi d'Young Kategorie gewonnen hunn ass de Running Chicken Nebula, och bekannt als IC2944. Burst mat Faarwen a gespeckt mat Stären, begeeschtert dës Foto Zuschauer mat sengem liewege Display.

En aneren Highlight ass de Rosetteniwwel (NGC 2337), e ganz gelueft Bild duerch en Teleskop an der Stad Changzhou, China. Dësen Niwwel, ongeféier 5,000 Liichtjoer ewech, spant en Duerchmiesser vun impressionanten 130 Liichtjoer aus.

De Mound hëlt och de Spotlight a verschiddene Gewënnbiller. Eng héich gelueft Foto erfaasst den Transit vum Mound um Nuetshimmel, a weist seng verännert Faarwen vun engem déif rustege roude bis e hellwäiss-giel. En anert Bild weist de Mars, deen hannert dem Mound erauskuckt, a schaaft e markant Kontrast tëscht dem roude Planéit an dem Äerdsatellit.

D'Pleiades, och bekannt als de Seven Sisters, blénken vibrant an enger Runner-up Foto. Dëse prominente Stärekoup vun helle, bloe Stären am Stärebild Taurus ass mat bloussem A vun der Äerd ze gesinn.

De Concours konzentréiert sech net nëmmen op Himmelsobjekter. Et enthält och Kategorien wéi Skyscapes a People & Space. E Gewënnerbild an der Skyscapes Kategorie erfaasst grouss Sprites, déi Richtung de schneekappten Himalayan Bierger erreechen. Sprites si spektakulär elektresch Entladungen, déi héich iwwer Donnerwiederwolleken optrieden.

D'Gewënner an der Kategorie Planéiten, Koméiten & Asteroiden weisen beandrockend Vue op Venus a Jupiter. D'Gewënnbild an der Our Sun Kategorie weist e massive Sonneflare op der Sonnenuewerfläch, während de Runner-up Bild d'Sonn op polare Koordinaten ëmgedréint portraitéiert, an en eenzegaartegt brennend Erscheinungsbild erstellt.

An der Kategorie Our Moon erfaasst d'Gewënnerbild de leschte Vollmound vun 2022, mat senger Moundkorona verursaacht duerch d'Diffraktioun vum Moundliicht an der Äerdatmosphär. De Runner-up Bild weist de Plato Krater, eng prominent Feature op der Mounduewerfläch.

Dës Gewënnfotoen bidden en Abléck an d'Grandeur an d'Komplexitéit vun eisem Universum. Si erënneren eis un d'Wäissheet déi eis ëmginn an inspiréiere Angscht a wonneren iwwer d'Geheimnisser vum Weltraum.

Quellen:

- Royal Observatory Greenwich