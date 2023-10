By

De kanadeschen Astronaut Jeremy Hansen soll den nächsten Hierscht e bemierkenswäerte Meilesteen a senger Carrière erreechen, wéi hie sech virbereet op eng aussergewéinlech Rees fir de Mound ze kreéieren. Dës bedeitend Missioun kënnt no Joere vun Engagement an Ausbildung, fir de Hansen eng respektéiert Figur am Feld vun der Weltraumfuerschung ze ginn.

Mat enger onwahrscheinlecher Passioun fir de Weltraum zënter senger Kandheet zu London, Ontario, huet dem Hansen säin Dram vu Raumfluch fir d'éischt an de Grenze vu sengem bescheidenen Bamhaus root geholl. Wéi hien op d'Stären uewen gekuckt huet an sech iwwer d'Geheimnisser vum Universum gefrot huet, wousst hie wéineg datt seng Kandheetsfaszinatioun hien enges Daags op d'Wäitheet vum Kosmos féiert.

Wéi hien iwwer seng zukünfteg Moundmissioun gefrot gouf, huet de Hansen eng Mëschung aus Opreegung an Angscht ausgedréckt. "Dës Missioun representéiert de Kulminatioun vu Joere vun haarder Aarbecht a Virbereedung. Ech sinn geéiert an bescheiden Deel vun dësem historeschen Effort ze sinn, "sot hien.

Dem Hansen säin Trainingsregime war schwéier, a ëmfaasst verschidden Aspekter vun der Astronautpräparatioun. Vum strenge kierperleche Fitness Routinen ze beherrschen komplex technesch Fäegkeeten, huet hien sech konsequent op d'Limite gedréckt fir voll op d'Erausfuerderunge virbereet ze sinn, déi viru leien.

Wéi hien op dës monumental Rees ufänkt, hofft de Hansen zukünfteg Generatioune vu Weltraumbegeeschterten ze inspiréieren. Seng Missioun déngt als Testament fir déi onbegrenzt Méiglechkeeten, déi op déi waarden, déi sech trauen, grouss ze dreemen an hir Leidenschaften onermiddlech verfollegen.

